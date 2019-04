Carme Chacón: “Mas no cometerá la barbaridad de vulnerar las leyes”

"Que alguien llame a la desobediencia civil y a vulnerar las leyes es una barbaridad", ha alertado Chacón, que ha reclamado al Gobierno central y a la Generalitat que recuperen la "serenidad", el "sentido común" y el diálogo. En declaraciones antes de participar en el Comité Federal del PSOE, el primero de Pedro Sánchez como líder del partido, la dirigente socialista ha criticado el "inmovilismo" del Gobierno frente al "órdago independentista" y por ello ha apostado por un nuevo pacto territorial después de 35 años de democracia.

"El PSOE no le teme a las reformas. A veces para mantener una casa en pie hacen falta reformas. Han pasado 35 años de democracia y nuestro país las necesita. Una de ellas es el modelo territorial", ha insistido.

Preguntada por la fecha escogida para las primarias para elegir candidato a la presidencia del Gobierno, el 26 de julio de 2015, Chacón ha asegurado que lo importante no es la fecha, sino que los ciudadanos puedan escoger al candidato y ha remarcado que no ha empleado "ni un minuto" de su tiempo a pensar en su propia candidatura. "No le he echado un segundo de mi tiempo a ese tema, de verdad", ha remarcado.