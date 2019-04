Puigdemont declara la independencia de Cataluña y pide suspender sus efectos: "Proponemos unas semanas de diálogo"

"La manera de avanzar no puede ser otra que la de la democracia y la paz", ha continuado Puigdemont durante su intervención en el pleno del Parlament catalán, que ha añadido: "Es la primera vez en Europa que unas elecciones se celebran en un ambiente policial", haciendo referencia a la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña.

En esta línea, ha criticado que el objetivo del Gobierno para ese día "era provocar el pánico generalizado y que la gente no votara". Puigdemont ha asegurado que "las operaciones policiales no impidieron el referéndum". Por ello, ha querido "agradecer a las personas que hicieron posible este éxito político". Ante esta situación, Puigdemont ha manifestado "que hay gente asustada por lo que está pasando y lo que puede pasar", pero que "el Govern de Cataluña no se desviará ni un milímetro de su compromiso social y económico".

Puigdemont, tras hacer un breve repaso de la historia reciente de cataluña, ha criticado que no están "encontrando interlocutores en el pasado ni el presente". Acto seguido, el dirigente catalán ha comenzado a hablar en castellano para dirigirse al "conjunto del Estado español".

Acto seguido, el dirigente catalán ha comenzado a hablar en castellano para dirigirse al "conjunto del Estado español". "Les pedimos un esfuerzo a todos. No somos unos delincuentes ni unos golpistas", ha señalado, si bien ha recalcado que "la relación no funciona, y nada se ha hecho para revertir una situación que es insostenible".

Por ello, el president de la Generalitat considera que "Cataluña" y ha declarado la independencia del territorio catalán en forma de república. No obstante, acto seguido ha propuesto "que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia". "Proponemos unas semanas de diálogo y negociación nacional e internacional", ha expresado antes de finalizar su discurso.