Las candidatas progresistas renuncian a presidir dos salas clave del Supremo ante el bloqueo de CGPJ

Las magistradas progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso han decidido retirar sus candidaturas a presidir dos Salas clave en el Tribunal Supremo, las de lo Penal y lo Contencioso respectivamente, después de meses de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial sin lograr el consenso necesario para apoyar a alguno de los candidatos.

En primer lugar, Ana Ferrer ha trasladado a la presidenta del Tribunal Supremo Isabel Perelló, que renuncia a presidir la Sala Segunda (la de lo Penal) mediante una carta. En la misiva, a la que ha tenido acceso laSexta, ha explicado el motivo que le llevó a presentar su candidatura y, ahora, a renunciar a la misma.

"Mi decisión de participar en esa convocatoria siempre ha estado marcada por un interés de servicio público. Mas allá de hacer valer la presencia de la mujer optando a un puesto hasta el momento solo ocupado por varones, mi principal impulso ha sido contribuir a mejorar el funcionamiento de la Sala aprovechando mi experiencia jurisdiccional y de gestión, de acuerdo con el plan de actuación que acompañé a la solicitud. Me avalan más de 10 años como Magistrada de la Sala y más de 40 en la judicatura, además del respaldo sin objeciones de la Sala de Gobierno de este Tribunal", afirma.

No obstante, la magistrada ha decidido abandonar su candidatura dado el largo proceso infructuoso del CGPJ para elegir quién presidirá la sala: "Dado el tiempo transcurrido sin que la convocatoria se haya resuelto, y ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios a favor de alguno de los dos candidatos en liza, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar".

Esta decisión lleva a que Andrés Martínez Arrieta, apoyado por el bloque conservador, tenga camino libre dado que se queda como candidato único. Pese a ello, Ferrer ha alabado a su compañero: "Un candidato de prestigio incuestionable, al que ofrezco, como no podría ser de otro modo, mi más leal colaboración en todo lo que contribuya a mejorar el funcionamiento de esta Sala".

Mismo proceso ha seguido Pilar Teso, también apoyada por el bloque progresista. Según ha podido saber laSexta, también ha renunciado a presidir una sala, en su caso la Contencioso, dejando también el camino despejado para el que se queda como candidato único, Pablo Lucas.

Pese a todo, los nombramientos se votarán en el pleno que se celebrará el próximo día 23 de julio.