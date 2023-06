El tribunal que juzga al expresidente valenciano Francisco Camps por la pieza separada 5 del caso Gürtel escucha la versión del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que fue absuelto junto a él en 2012 del conocido como juicio de los trajes y que años después le responsabilizó en la financiación irregular del partido.

Sobre su relación con Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de la trama en Valencia, dice Costa que le conocía desde 2002: "En 2003 me dijo que iba a venir a Valencia e iba a trabajar allí porque se lo había pedido el presidente". Asegura que es la persona que organiza todos los actos del partido entre 2002 y 2008.

Y en ese punto, detalla la relación de 'El Bigotes' con Camps. "Es obvio que Pérez hacía todos los actos del PP en Valencia porque lo decidía el presidente y hacía actos con la Generalitat Valenciana", ha afirmado. Añade que aunque no tiene constancia de que Camps presentara a Pérez a otros consellers, sabe que trabajaba para el partido y la administración "porque el presidente lo había decidido".

Preguntado por si en actos como el Open de Tenis o la visita del Papa hubo mediación de Camps, Costa dice que "nunca" formó parte de una administración o del gobierno. "Mi percepción, porque me lo decía el propio Pérez, es que hacía actos partido y del gobierno. Camps me ha dicho en ocasiones 'me gustaría que lo hiciera Álvaro'. Lo que me decía se correspondía con la realidad", ha señalado. Preguntado por si Camps tenía conocimiento de quiñen organizaba Fitur, dice que no le cabe "ninguna duda".

Además, asegura que él mismo planteó a Víctor Campos (quien fuera consejero de Justicia y Administraciones Públicas del gobierno de Camps) hacer actos con otras empresas. "Me dijo que la orden que tenía es que los actos del partido los hiciera Álvaro Pérez", manifiesta Costa.

Entre Camps y Pérez existía, según el exsecretario general de los 'populares' valencianos, una relación de "confianza y amistad". Aunque Camps ha afirmado en varias ocasiones que entre él y 'El Bigotes' solo había una relación "puramente profesional". "Yo creo que es palpable que había una relación amistosa, no era fría", dice Costa. También cuenta que Pérez tenía incluso una "relación fluida" la esposa de Camps, Isabel Bas.

De la financiación irregular del PP, Costa recuerda que en el año 2005 se le traslada una vía de financiación "que es con aportaciones de dinero en efectivo por parte de empresarios". "Con los eventos de Álvaro Pérez me voy a denunciarlo y me dicen que se lo trasladarían a Camps", relata. "Con la campaña electoral (de 200/) se genera una deuda de un millón de euros. El partido no tenía dinero".

"Mi reunión con Crespo y Pérez es para decirles que el partido no tenía dinero, que las vías eran aportaciones en efectivo y actos que no se habían hecho con facturas. Llamé al presidente y me dijo que era la única forma de pagar esa deuda".

No es la primera vez que señala a Camps

El que fuera uno de los hombres de confianza de Camps ya compareció en 2019 como testigo ante el juez instructor de esta causa, José de la Mata. Costa ratificó entonces lo que había declarado un año antes en el juicio sobre la financiación irregular de varias campañas del PPCV en la Audiencia Nacional, que lo condenó a cuatro años de prisión, que fueron finalmente sustituidos por una multa.

En ese juicio responsabilizó a Camps y también al expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, ya fallecido, en la financiación con dinero negro procedente de empresarios de las campañas electorales de 2007 y 2008 y señaló que la decisión de encargar los actos de campaña a Orange Market "se produce directamente por Francisco Camps".

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio a Camps y a más de una veintena de acusados por adjudicaciones presuntamente irregulares a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, y lo hace con la declaración como testigos de Ricardo Costa y de la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas Milagrosa Martínez. Ambos, condenados por otras piezas de esta macrocausa.

Antes que él ha declarado Milagrosa Martínez, también exalcaldesa de Novelda (Alicante), que fue condenada a nueve años de cárcel en la primera sentencia firme de Gürtel, centrada también en contratos de la feria Fitur.

En aquel juicio, celebrado en 2015, Martínez dijo que seguía "órdenes expresas" del expresidente autonómico en su gestión al frente de la Consejería, si bien a preguntas de los abogados defensores negó que Camps o terceras personas le indicasen que hubiese que adjudicar forzosamente concursos a Orange Market.

En esta nueva declaración, Martínez ha dicho que no tuvo conocimiento de nada que hubiera supuesto un perjuicio para la Generalitat Valenciana. "Si lo hubiera tenido, no lo hubiera consentido jamás". Martínez también ha dicho que la única directriz que le dio Camps fue promocionar el turismo de la Comunidad Valenciana.

La Fiscalía acusa a Camps de dar instrucciones a una ex alto cargo para adjudicar el montaje de un expositor de la feria Fitur de 2009 a esta empresa -un extremo que él siempre ha negado-, y pide por ello una condena de dos años y medio de prisión y 10 de inhabilitación.