Las acusaciones de la oposición al Gobierno durante la sesión de control al Gobierno han motivado una dura respuesta por parte de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha acusado al PP de "hacer política con los muertos" y ha reprochado a Vox que no acuda al homenaje a las víctimas del coronavirus previsto el próximo 16 de julio.

La portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha iniciado el turno de preguntas a Calvo planteando que cuándo va a asumir el Ejecutivo el número real de fallecidos y les ha acusado de preparar un "homenaje mutilado". "Hay muchos más muertos. Ustedes dejan a 17.000 compatriotas en el limbo. Es miseria moral. Si no murieron por la pandemia, ¿por qué murieron esos 17.000 españoles?", ha afirmado.

Tras contestar que los datos que el Gobierno da lo pasan las comunidades autónomas, "también las suyas”, Álvarez de Toledo ha replicado a la vicepresidenta que "siempre" es responsabilidad de otros y ha culpado al Ejecutivo de mentir a sabiendas: "Es una tragedia incomesurable que ocultan por conveniencia política. España es récord en muertes, ¿es eso patriotismo? Dicen que han salvado 450.000 vidas, podemos imprimir camisetas con la pétrea cara de Sánchez", ha ironizado la portavoz 'popular'.

Unas palabras que no han gustado a Calvo, que visiblemente molesta ha reprochado al PP que hayan decidido "hacer política con los muertos" y "alarmar" a los ciudadanos y ha recriminado a Álvarez de Toledo que no hace preguntas, sino imputaciones: "Su único problema es desgastar al Gobierno. En un momento trágico han decidido no ayudar nunca ni en nada", ha concluido Calvo recordando que la clase política le debe respeto a los fallecidos y a sus familias.

Lapsus sobre la credibilidad

Tras el cara a cara con Álvarez de Toledo, Espinosa de los Monteros ha tomado el relevo y ha preguntado a la vicepresidenta si el Gobierno va a “intentar restituir la credibilidad de las instituciones del Estado”. La respuesta de Calvo, que en un lapsus ha afirmado que "no hay que restituir lo que no ha existido", ha provocado la risa del portavoz del partido de ultraderecha, que ha asegurado que "por fin" se ponen de acuerdo."Nunca ha existido la credibilidad de este Gobierno", ha afirmado para continuar asegurando que durante el tiempo que llevan en el poder han minado la credibilidad de las instituciones.

Tras escuchar a Espinosa de los Monteros, Calvo ha manifestado que "tiene un problema de axioma principal" y le ha echado en cara que "un partido como el suyo" tache de ilegal al Gobierno. "¿Nueve millones de votantes son ilegales?" ha interpelado Calvo que ha continuado: ¿ Usted va a preguntar a este gobierno por la credibilidad? ¿Ustedes? ¿Con lo que representan?".

Calvo ha zanjado el cuerpo a cuerpo con el portavoz de Vox echándole en cara la decisión del partido de no acudir al homenaje de Estado por las víctimas de la pandemia preguntándole "qué parte de respeto a las instituciones se le ha olvidado". ¿"Qué parte del manual básico del demócrata no se ha leído usted todavía?", ha incidido.

Iglesias insta al PP a acudir a los tribunales

La sesión ha continuado con la pregunta del secretario general del PP, Teodoro García Egea, al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha terminado invitando a los 'populares' a que acudan a los tribunales si les quieren acusar de algo. García Egea, que ha vuelto a pedir que no "conviertan Barajas en un nuevo 8M", ha asegurado que el Gobierno oculta la realidad "cuando no le gusta".

Durante su intervención, Garcia Egea ha haber recibido llamadas de las residencias en el pico de la pandemia y no haber actuado y le ha preguntado si desde la Fiscalía le han filtrado información por el asunto por el que le están investigando. "Si nos quieren acusar de algo, vayan a los tribunales" ha contestado Iglesias al tiempo que ha recordado la denominada policía patriótica del PP para investigar a rivales, "una de las mayores traiciones a la patria", ha aseverado Iglesias.

"Mucha gente se pregunta qué hubiera pasado en España si hubieran gobernado esta pandemia. No es difícil saberlo, en la Comunidad de Madrid privatizan y recortan. En un momento como este traicionar a los profesionales sanitarios es traicionar a España", ha inferido Iglesias.