La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reclamado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "salga del rincón del 'no', empiece a arrimar el hombro y desbloquee" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Calviño ha asegurado este sábado, sobre la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de recuperar el delito de referéndum ilegal, que el responsable popular se está alineando "con las posiciones más extremas" de su partido y parece querer contribuir a la "crispación". Así lo ha indicado en respuesta a los medios de comunicación en Rota (Cádiz), donde asistió al acto de nombramiento de la escritora Almudena Grandes como hija adoptiva de esta localidad andaluza.

Respecto a la propuesta de Feijóo sobre los referendos ilegales, Calviño ha señalado que el Gobierno ha llevado a cabo "una agenda de diálogo y de reencuentro entre los catalanes", que "ha mejorado sustancialmente la convivencia en la sociedad catalana", por lo que es "la línea que tenemos que seguir". Preguntada por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha pedido al PP que deje de "bloquear y secuestrar las instituciones".

La ministra ha apuntado que el PP "no tiene ningún tipo de escrúpulos ni problema en mentir, no cumplir los compromisos o no contribuir al buen funcionamiento de las instituciones democráticas". De esta forma, Calviño insta a Feijóo a que "empiece a arrimar el hombro" y a "desbloquear una situación que ya dura demasiado tiempo". Los deseos de la vicepresidenta responden al documento trascendido que refleja que la anterior dirección de Pablo Casado al frente del PP pactó con el PSOE la reforma del Poder Judicial en otoño de 2021, pero Alberto Núñez Feijóo se ha desvinculado de dicho acuerdo exponiendo que su antecesor en el liderazgo del PP no le entregó "ningún documento" al respecto