La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha cargado contra José María Aznar por sus palabras sobre la amnistía. El expresidente del Gobierno considera a Pedro Sánchez un "cómplice" de los "separatistas", reafirmándose en sus palabras instando a un movimiento cívico en las calles contra la amnistía: "He dicho lo que tenia que decir (...) y muchos españoles coinciden. La amnistía es un elemento destructivo del sistema constitucional en España".

En respuesta a estas afirmaciones, Calviño afirma en una entrevista en 'TVE' que "sonroja" escuchar a Aznar, alguien que "negoció amnistías y lo que hiciera falta, hasta hablar catalán en la intimidad para conseguir el Gobierno", hablar en estos términos.

"Creo que hay personas que ya no están en la primera línea política, no solamente en el PP, que parece que no encuentran su sitio y que están constantemente tratando de dar lecciones", critica Calviño, que cree que estos mensajes "alarman a la ciudadanía" y "no se corresponden con la realidad" de nuestro país.

La ministra en funciones recuerda que "la inmensa mayoría" de los países del entorno cuentan con gobiernos de coalición, considerando "normal" que haya "una negociación política" para cerrar estos acuerdos de gobernabilidad.

"En este momento, en lo que tendría que estar el PP es en tratar de lograr una mayoría en el Parlamento, que es lo que sucede en cualquier otro país de nuestro entorno", señala.

Calviño, contraria a una nueva subida de tipos de interés

Nadia Calviño también ha hablado sobre una posible nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, una medida que considera que "ya no hace falta" en estos momentos.

Pese a mostrarse "respetuosa" con la decisión que acabe adoptando el organismo, que se debate entre "una última subida o que ya no haya más subidas", Calviño ha recalcado que se puede "entender entre líneas" que, en el caso de la economía en España, "ya no hace falta tomar más medidas para combatir la inflación", si bien reconoce que sigue abierto el "reto del precio de los alimentos".