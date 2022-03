Aitor Esteban ha estallado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados al ser interrumpido en varias ocasiones por el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores cuando hablaban sobre el pueblo saharaui.

El líder del PNV en el Congreso intentaba explicar sus argumentos contra el apoyo del Gobierno a Marruecos respecto al Sáhara Occidental cuando el presidente le ha recordado en varias ocasiones que se le acababa el tiempo.

"Señor, presidente, que ya voy a acabar, pero ¿usted cree que en un tema tan importante me tiene que estar cortando por tres minutos? Déjeme decir lo que pienso. Hostia, joder, y no me descentre", ha exclamado visiblemente enfadado.

Esteban ha continuado hablando hasta que el presidente le ha dicho "le voy a llamar al orden" para cortar su intervención, a lo que el líder vasco ha respondido: "Hasta la tercera vez que me llame, tengo tiempo". "Hala ya está, joder", ha dicho antes de terminar, bajando el micrófono de un golpe.