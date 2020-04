El pleno celebrado en el Congreso de los Diputados para ampliar el estado de alarma por la epidemia del coronavirus ha estado marcado por la tensión y los encontronazos que ha mantenido el Gobierno con la oposición; especialmente, el que han protagonizado Adriana Lastra y Pablo Casado.

El líder del Partido Popular se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno al frente de esta crisis sanitaria: "No mienta al decir que ha actuado antes que nadie. Actuó en cuarentena, cuando ya había 288 muertos. ¿Le parecen pocos? No mienta con los test masivos, con el material sanitario o sobre el numero de víctimas reales".

Casado ha denunciado además el trato que ha tenido el Gobierno con los partidos con representación parlamentaria a la hora de afrontar la situación. "¿Desea que participemos apoyando la medida más drástica que se ha aprobado en esta cámara frente a la ineficacia de su gobierno? No pido que nos lo agradezca, pero sí que nos explique qué quiere de nosotros", ha destacado el presidente de los populares.

Casado, a Lastra: "Pienso que no le ha dado tiempo a insultarnos más"

"Viene usted aquí obligado por la constitución. Ha coartado el control parlamentario, no ha contestado a 1.000 preguntas escritas que les hemos hecho", ha continuado Casado, que ha lamentado que el Gobierno haya "querido volar todos los puentes de colaboración con el PP".

El líder del PP ha afeado además la intervención de la portavoz del Gobierno, Adriana Lastra: "Pienso que no le ha dado tiempo a insultarnos más. Cualquiera que haya oído su intervención, a juzgar por los insultos y las difamaciones que han hecho, puede pensar que está deseando que el PP no apruebe el estado de alarma".

Así con todo, Casado ha explicado que apoyan la nueva prórroga de "un estado de alarma que ya ha desbordado sobradamente su alcance constitucional", y ha recordado que "con un margen de 15 días" le advierten de que "esta restricción de derechos no es ilimitada": "Los poderes máximos que le otorgamos deben ir acompañados de eficacia y de transparencia. Una cosa es contener la expansión de la pandemia y otra muy diferente es confinar la democracia".

El PSOE le afea a Casado sus ataques

Estos duros reproches han sido respondidos por el presidente del Gobierno y por la portavoz del PSOE, que ha desmentido algunas de las afirmaciones que ha realizado el líder de los populares durante su comparecencia: "Que le pasen bien los datos. La Constitución no limita a 15 días la prórroga. Puede ser más larga, pero el presidente quiere venir cada 15 días para dar cuenta en el Congreso".

En esta línea, ha acusado a Casado de "vomitar mentiras y bulos en las redes sociales", y ante las quejas de la oposición por el tono que empleó en su anterior intervención, Lastra ha señalado: "Se queja usted de la dureza de mis palabras, cuando el problema está en la profunda deslealtad de sus hechos. El pueblo español no se lo va a perdonar".

"Su irresponsabilidad en esta Cámara no tiene límites. Señor Casado, hay momentos que marcan una vida y todos recordarán que cuando los demócratas le tendieron la mano, usted la rechazó para abrazar a la ultraderecha, que se dedicó a dividir y sembrar desconfianza", le ha recriminado la portavoz del Gobierno, y le ha preguntado, en referencia a las críticas que ha hecho el PP a la gestión del Gobierno: "Si usted y Díaz Ayuso sabían tanto que todo iba a pasar, ¿por qué no compraron material si podían hacerlo? (...) ¿Por qué no impidieron la falta de recursos en las comunidades que gobiernan si lo vieron antes ustedes incluso que la OMS?".

"No se puede desear que al Gobierno le vaya mal en una crisis como esta. Este es el momento de unirnos lealmente por algo más importante que nosotros mismos", le ha solicitado Lastra.