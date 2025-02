Bronca en Les Corts entre la oposición y un Mazón que sonríe sin remordimientos: "¿No se le cae la cara de vergüenza?"

Dura sesión este jueves en Les Cortes Valencianes, donde PP y Vox se han tapado para salvar a un Carlos Mazón que sonreía desde su escaño mientras la oposición le reprochaba que se aferre al cargo tras su negligente gestión de la DANA, una catástrofe que costó la vida a 227 personas, tres de las cuales siguen desaparecidas casi cuatro meses después.

Antes de que la cámara rechazara pedir su dimisión, en una votación que finalmente ha sido secreta a petición de la ultraderecha -"¡cobardes!", les han gritado los parlamentarios de la oposición- el president valenciano protagonizaba tensos intercambios con el síndic socialista, Jose Muñoz, que le ha tachado de "yonqui de la mentira", y el de Compromís, Joan Baldoví, que le ha afeado que sus risas: "El señor Mazón se ríe, a mí me entrarían ganas de llorar, yo no podría vivir", ha sentenciado.

Ambos le han vuelto a pedir que dimita, al igual que los manifestantes que se concentraban a las puertas del parlamento autonómico al grito de "Mazón, dimisión", una consigna que también han coreado los diputados de la oposición en el interior de Les Corts.

Choque con Baldoví

"¿Tiene remordimientos de conciencia?". Es la pregunta que ha hecho Baldoví al president de la Generalitat al arrancar su intervención, en la que le ha preguntado si "no cree que tendría que dimitir en ese mismo momento" al lerr los autos de la juezaque investiga la gestión de la DANA, en los que la magistrada sostiene que los daños materiales "no se podían evitar", pero "las muertes sí", e incide en la "evitabilidad del abrumador número de fallecimientos" y "la palmaria ausencia de avisos a la población".

Mazón, sin embargo, se ha reído desde su escaño, para indignación del diputado de Compromís. "El señor Mazón se ríe cuando lee eso, a mí me entrarían ganas de llorar. Yo no podría vivir, el señor Mazón se ríe". "¿No se le cae la cara de vergüenza?", ha insistido, fulminando con la mirada a Mazón, que se la ha mantenido. "No se le cae la cara de vergüenza porque usted la tiene forrada de 'baqueta'", le ha reprochado.

Baldoví ha culpado a Mazón de que se enviara tarde la alerta a la población el 29 de octubre y le ha exigido que dimita "porque no tiene ni la decencia ni la humanidad de pedir perdón a las víctimas, de reunirse con ellas". "Usted ya ha llegado al final de la huida, usted es un president acabado, amortizado, patético, al que ya no respeta nadie, ni los suyos. ¿Por qué se aferra al cargo? ¿Por qué no dimite ya?", ha insistido.

Mazón, por su parte, ha ironizado en su réplica sobre "la originalidad de sus nuevos argumentos" y ha asegurado estar "completamente centrado en la reconstrucción". "Siga usted en el fango y siga usted en el dolor y siga usted en el odio", ha espetado al dirigente de Compromís, a quien incluso ha acusado de hacer "del dolor su negocio, de la tragedia su estrategia y del odio su combustible político".

El PSPV tacha a Mazón de "yonqui de la mentira"

Baldoví, a su vez, ha replicado al president que "cada mentira que dice es un insulto a la memoria de las víctimas", así como "un menosprecio a sus familias y a su sufrimiento" y "una falta de respeto a cada persona afectada por la DANA".

También en las mentiras de Mazón -que sigue sin aclarar realmente las circunstancias de su ausencia en tarde de la DANA- ha puesto el foco el síndic del PSPV, que le ha tachado de "yonqui de la mentira", le ha acusado de manipular con filtraciones interesadas y ha recordado que aún hoy no ha aclarado qué hizo la tarde de la tragedia.