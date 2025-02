Vox vuelve a salvar a Mazón: Les Corts rechazan la dimisión del president tras su nefasta gestión de la DANA

Carlos Mazón ha vuelto a salvarse gracias a Vox. Les Corts han rechazado pedir la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana tras su pésima gestión de la DANA del 29 de octubre, que ha provocado 224 muertes, tres desapariciones y otras dos víctimas mortales en accidentes en los trabajos de limpieza.

En total, se han producido 52 votos en contra y 41 votos a favor de pedir dicha dimisión. Finalmente, la votación ha sido secreta, a pesar de que Compromís pidió que se realizase a mano alzada para que uno por uno se viese a los diputados posicionarse.

Una decisión que se ha tomado después de que Vox registrase este miércoles un escrito a la Mesa de Les Corts para solicitar que fuese secreta argumentando que "un voto público individual dilataría en exceso el desarrollo del pleno".

Aunque el vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló (PP), que ejerce como presidente en este pleno, había anunciado que se iba a votar mediante la introducción de papeletas en urna, luego ha cambiado de parecer y se ha votado de forma telemática.

La oposición no ha dudado en mostrar su indignación tras conocer la decisión de votar en secreto, comenzando a lanzar gritos de "cobarde".

Con esta decisión, los diputados que han votado en contra, han hecho caso omiso a la petición de las víctimas de la DANA, que antes de que se produjese este acto se habían presentado ante la sede de Les Corts Valencianes para pedirle a los 99 diputados y diputadas de la Cámara que tengan en cuenta su dolor y voten que sí a la propuesta presentada por Compromís para que dimita el president de la Generalitat.

La Asociación Víctimas DANA 29 de octubre había convocado una concentración antes del inicio del pleno, en la que han coreado lemas como 'Mazón dimisión', 'el president a Picassent' -en referencia a la cárcel valenciana-, 'corrupto y asesino' o 'cobarde'.

Compromís exige que se repita la votación

"Acabamos de asistir a un nuevo bochorno de este Gobierno incompetente". Así de contundente se ha pronunciado Joan Baldoví tras salir del pleno. Compromís defiende que la votación no es válida porque "las cuentas no le salen".

En concreto, explican que el total de los votos suma 92. Sin embargo, en la Cámara hay 99 diputados. Lo cierto es que hay dos de ellos que no se han presentado, pero sigue habiendo cuatro votos que no aparecen reflejados.

Por este motivo, han registrado un escrito en el que exigen la repetición de la votación, accediendo a que se haga de manera secreta, pero a través de urna. "Sin consultar con la Mesa, el presidente ha decidido unilateralmente cambiar el modo de votación", ha criticado Baldoví, destacando que cuando le han pedido que se repita le ha respondido que ya está hecha.

"Apunta a mano el sentido del voto de los diputados que se le acercan. Suspende la sesión sin decir el resultado y, ahora, con las anotaciones, vuelve a tergiversar el resultado que aparece en pantalla", ha asegurado, recalcando que debe volver a realizarse.

Baldoví recuerda las "227" razones por las que Mazón debería dimitir

Antes de la votación, en la exposición de Joan Baldoví sobre la iniciativa de su grupo, el portavoz ha recordado las razones por las que Mazón debería dejar su cargo como presidente de la Comunidad Valenciana.

"No ha tenido ni la decencia ni la humanidad de pedir perdón a la víctimas", le ha recriminado, señalando que es "un presidente acabado, amortizado y patético". Por su parte, Mazón le ha afeado que "siga en el barro" mientras él ha asegurado que está centrado en "la reconstrucción".

Al respecto, en la sesión de control Baldoví ha espetado a Mazón que debería dimitir desde el momento en que lee los autos de la jueza de Catarroja que investiga la DANA en los que concluye que "la palmaria ausencia de avisos a la población impidió a las personas tomar medidas para protegerse". "A mí me entrarían ganas de llorar, yo no podría vivir", ha admitido Baldoví, que ha pedido al president que "no se ría".

En esta línea, le ha espetado que se le debería "caer la cara de vergüenza" al leer de la jueza que "la emergencia competía al Consell".

"Hay 227 motivos para la dimisión, uno por cada negligencia", ha afirmado, y le ha instado a dejar un cargo que "ha ensuciado de fango y sangre". De esta forma, ha defendido su postura enumerando las tres principales razones por las que cree que Mazón debería dejar su cargo.

"La primera, porque va a enviar tarde, por culpa suya, una alarma que va a producir 227 víctimas; la segunda, porque no va a movilizar todos los recursos y va a rechazar ayuda, hasta 26, pero sobre todo debe dimitir porque no ha tenido ni la decencia ni la humanidad de pedir perdón a las víctimas, de reunirse con ellas", ha zanjado.