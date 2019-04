Botella sobre la destitución de Tomás Gómez: "Estamos todos igual, no conocemos los candidatos del PP, ni del PSOE e IU"

PRECAMPAÑA EN MADRID CON 'INCIDENTES'

Quedan 100 días para las elecciones municipales y sólo un partido tiene candidato en Madrid, UPyD, aunque algunos, como Ana Botella, no llevan bien la cuenta. Preguntada por los medios de comunicación sobre la destitución de Tomás Gómez, la alcaldesa de la capital ha dicho que ya están "todos igual" porque no se conocen"ni los candidatos del PP, ni del PSOE, ni de IU, que no se sabe lo que es".