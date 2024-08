La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha alertado este lunes de que una detención del expresidente catalán Carles Puigdemont"reventaría la democracia española" y ha retado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, a aclarar "qué hará" si eso ocurre durante el pleno de su investidura.

En declaraciones a CatRàdio, Borràs ha asegurado que su partido "hará piña" al lado de Puigdemont, cuyo regreso a Cataluña puede producirse en los próximos días, coincidiendo con el debate de investidura de Illa como presidente de la Generalitat. Según Borràs, la detención de Puigdemont "no reventaría la investidura" de Illa, sino "la democracia española", porque se demostraría que "el poder judicial actúa al margen del poder legislativo" al no aplicar la ley de amnistía.

Borràs ha recalcado que Puigdemont "no se dejará detener", porque "no reconoce esta capacidad de los jueces españoles" de no aplicarle la ley de amnistía, pero si hay una detención supondrá una "anomalía democrática profunda y severa", ha opinado. "La pregunta es: ¿Qué hará Salvador Illa si en su debate de investidura el president Puigdemont es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno?", ha planteado.

No obstante, Borrás ha querido reivindicar las palabras del president del Parlament, Josep Rull, después de que asegurará que "no permitirá la detención del president". En esa línea mostrado total confianza en que Rull actuará "con altísimo sentido institucional". De hecho, ha subrayado que "el reglamento del Parlament dice que los diputados tienen inmunidad e inviolabilidad", por lo que "no se puede detener a nadie si no está cometiendo un delito de forma flagrante".

Cuestionada por el periodista sobre la posibilidad de que el arresto se produzca fuera de la sede del Parlament, Borrás ha dicho que habrá que esperar a ver "cómo actúa el poder español", sobre el cual ha repetido lo hace "al margen del poder legislativo".

El acuerdo ERC-PSC, "una mala noticia"

Por otro lado, Borrás ha calificado de "mala noticia" el acuerdo alcanzado entre ERC y PSC para garantizar los apoyos de los republicanos en la investidura del socialista como president. Cuestión que ha argumentado en que el Estado español y de forma "evidente ha incumplido sistemáticamente" sus compromisos con Cataluña.

Así se ha referido al texto refrendado por la mínima el pasado viernes por la militancia de ERC. Una decisión que asegura que se respeta entre las filas de Junts, pero que aún así consideran una "mala noticia" ante "esta priorización del eje ideológico por delante del eje nacional". De hecho, sostiene que "estamos delante de una liberación nacional".

Es por ello que la política ha querido recalcar que "que no se ha acabado nada" en referencia al proceso iniciado para la independencia de Cataluña, siendo esta la forma en la "que ha de terminar". En esa línea, Borrás ha garantizado que "la voluntad está", al mismo tiempo que ha sostenido que desde Junts seguirán "trabajando para hacerla efectiva".

No obstante, en el acuerdo alcanzado entre PSC y ERC se contempla que una "solución al conflicto político" en la que Borrás no confía, puesto que "es evidente que el Estado ha incumplido sistemáticamente", incluso ha remarcada que "España, gobierne quien gobierne, incumple". Es por eso que asegura que "hay un interrogante mayúsculo sobre esta cuestión del cumplimiento": "Lo único real de este acuerdo es que Illa será president de Catalunya", ha lamentado

Algo que para Borrás "es malo para Cataluña", así como "nefasto" ya que "en cuatro años" cabe la posibilidad de encontrarse con "con un país más sometido, una nación más diluida y naturalmente sin llegar a ser un Estado", ha dicho la líder de Junts.