Carmela Ríos afea el conflicto entre Madrid y el Gobierno: "Ceuta no necesita una polémica que saque el foco de la ciudad"

La periodista considera que se están interpretando las sinergias de Ceuta "en clave de política madrileña". Además, expone que ella va a acudir a la manifestación convocada en Madrid por los ceutíes, la cual no tiene color político.

Nueva polémica entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central. El consistorio madrileño habría convocado una manifestación en apoyo a Ceuta y, desde la Delegación de Gobierno, se les han instado a convocar otro tipo de evento, debido a que los Ayuntamientos, como personas jurídicas, no pueden convocar manifestaciones.

Carmela Ríos, periodista ceutí, considera que esta situación le produce "una tristeza absoluta y total". Considera que se están interpretando las sinergias de Ceuta "en clave de política madrileña" y, como expone, las cosas no funcionan así.

"Creo que los ceutíes, lo que menos necesitan ahora mismo es una polémica que saque el foco de la ciudad y lo lleve a otro sitio", expone Ríos. "Me parece una nimiedad", reflexiona. La periodista señala que en Ceuta se puede ver a la gente concentrada en la plaza de África, junto al ayuntamiento, o al presidente Vivas "absolutamente desgastado físicamente", algo que, en su opinión, "no tiene un color político".

"Este movimiento tiene una razón de ser y tiene una necesidad de avanzar en este sentido", explica. La periodista tiene claro que acudirá a la manifestación convocada por los ceutíes. Carmela cuenta que, "antes de que todo este jaleo se organizara", un grupo de ceutíes residentes en Madrid se organizaron para hacer una concentración en apoyo a la ciudad autónoma frente al Congreso de los Diputados. "Allí están bienvenidos todos", concluye.

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