El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llamó este miércoles a tres de los jueces señalados por Junts solo un día antes. Según ha avanzado El País y ha confirmado laSexta, el ministro mantuvo sendas conversaciones con Manuel Marchena, presidente de la Sala de Lo Penal del Supremo y por tanto del juicio del procés; Pablo Llarena, instructor de la causa del procés; y Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial.

Uno de los encargos que asume Bolaños en la cartera de Justicia es la de 'retejer' las relaciones con la judicatura. La derogación del delito de sedición y la rebaja de penas por malversación iniciaron un 2023 de alto voltaje judicial que ahora se cierra con la propuesta de la ley de amnistía para el procés abriéndose camino entre las críticas de buena parte de la judicatura y su rechazo frontal a las acusaciones de 'lawfare'. Un malestar que desde el Gobierno quieren aplacar.

Las declaraciones de Nogueras el martes no han ayudado. La diputada de Junts señalaba a los jueces relacionados con procesos judiciales de los independentistas. Les tachaba de "indecentes", llegando a plantear que debían ser ellos los juzgados. Unas palabras que despertaban la reacción airada de la judicatura y abrían una crisis inesperada por el Ejecutivo de Sánchez. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, prometía medidas ante ese ataque y el del Supremo, Francisco Marín, llegaba a desconvocar una reunión con el ministro Bolaños.

En sus llamadas a Marchena, Llarena y Lesmes, el ministro de Justicia les ha asegurado, según fuentes judiciales citadas por El País, que el Gobierno, y él en particular al frente de la cartera de Justicia, no solo no comparten esas palabras de Junts sino que en todo momento defenderán la independencia de los jueces y trabajarán para que nadie interfiera en ese principio básico constitucional.

En público, este jueves Bolaños tachaba de "intolerable" que "se señale a jueces con nombres y apellidos y que se les acuse de cometer delitos". "Me parece igual de intolerable si lo hace el independentismo o si lo hace el Partido Popular", decía poniendo en el mismo horizonte las acusaciones de 'lawfare' llegadas desde el independentismo y las lanzadas desde el PP. De esta manera recordaba las declaraciones del senador del PP José Antonio Monago al referirse a la sentencia de 'Gürtel' como un caso de 'lawfare' durante el Pleno en la Cámara Alta.

"El Estado de derecho necesita separación de poderes, necesita independencia judicial, necesita que respetemos resoluciones judiciales y necesita, por supuesto, que respetemos también el trabajo, la profesionalidad de nuestros jueces y magistrados", esgrimía el ministro. Además, el titular de Justicia instaba a la formación que preside Alberto Núñez Feijóo a que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de apuntar que "la solución al bloqueo del Partido Popular es que el Partido Popular deje de bloquear".