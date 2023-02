La tensión en el seno del Gobierno de coalición se va haciendo cada vez más evidente. A medida que van conociendo más datos sobre los "ajustes técnicos" que quiere realizar el Ejecutivo en la ley del 'solo sí es sí' para frenar el goteo de revisiones de penas a la baja, las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos se agravan. Aunque la tónica, por el momento, sigue siendo la misma desde hace unos días: desde la formación morada acusan a los socialistas de ceder ante las "presiones de la derecha" y en el otro partido optan por evitar una confrontación pública.

Este miércoles, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, criticaba en una entrevista concedida a TVE que a una parte del Gobierno le "tiemblan las piernas" respecto a la aplicación de la norma, asegurando que desde el Ministerio de Igualdad ya se están realizando propuestas para corregir esos aspectos concretos de la ley, cumpliendo con "la exigencia del PSOE". Entrando de lleno en el asunto, Belarra ha insistido en que "el PSOE está sometido a mucha presión y se ve obligado a plantear algún tipo de reforma".

"En este Gobierno hay dos fuerzas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no", ha afirmado, ahondando en el discurso que mantiene Unidas Podemos desde que se dieran a conocer las primeras rebajas de penas entre condenados por delitos sexuales; rebajas que son consecuencia de una aplicación incorrecta, ha aseverado la ministra y secretaria general de la formación morada: "Hay que seguir intentando explicar que, pese al enorme ruido de la derecha política y judicial, estamos ante una mala aplicación de las rebajas de las penas por parte de una minoría de jueces que está aplicando de manera incorrecta la ley".

En esta línea, Belarra argumentado que "cuando una ley nueva entra en vigor y cambia la visión, es lógico que tarde un tiempo" en cambiar la "mirada patriarcal" de algunos jueces. No obstante, sí ha reconocido que, si bien el objetivo es no tocar "el corazón de la norma", que es el consentimiento "para que no se obligue a las mujeres a que vuelvan a pasar por el calvario judicial de si se resistieron lo suficiente para poder condenar a sus agresores", su partido está "trabajando buscando el acuerdo"; no solo con el PSOE, también "con el responsable, que es también el Ministerio de Justicia".

A esta intervención ha respondido muy poco después el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recordando que es el PSOE el partido que "tiene 140 años de historia", dedicados a trabajar en conseguir "más derechos y libertades" para los españoles. Todo, según ha destacado, con el objetivo de que "cada vez haya más derechos, más libertades, mejor economía, más empleo y menos precariedad y temporalidad". Respecto a los retoques en la mencionada ley, Bolaños se ha limitado a indicar que ahora mismo están en un "momento clave" de la negociación con Unidas Podemos para "terminar de una vez con las rebajas de penas que nadie desea".