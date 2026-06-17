Beatriz de Vicente sentencia el mensaje racista de García Albiol: "Roza el mensaje de odio, es la picota medieval"

El alcalde de Badalona ha publicado en sus redes sociales la fotografía de un hombre detenido por robar un bolso, acompañada de un mensaje en el que lo califica de "escoria humana" o "canalla".

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ha colgado en sus redes sociales la foto de un hombre. En el texto, el regidor explica que ha sido detenido por uno de sus escoltas cuando intentaba robar, de un tirón, el bolso a una mujer. "Lo ha expuesto en sus redes para que se le vea la cara", indica Iñaki López.

Marina Valdés expone que en ese texto utiliza un lenguaje "cargado de soberbia y de prepotencia" y califica a ese hombre de "escoria humana que ha venido de Marruecos, canalla y que, si fuese por él, lo devolvía a nado a Marruecos", añade la periodista.

La periodista indica que el alcalde de Badalona no ha borrado el mensaje y sigue publicado en su perfil. "Es una vergüenza, alcalde", critica el presentador de Más Vale Tarde, "como alcalde que es, tiene que respetar los derechos de los seres humanos".

"Roza el mensaje de odio", añade Beatriz de Vicente, "usted es una autoridad pública, esto es la exposición de la picota medieval en la que colocamos en la plaza al que ha robado y le tiramos piedras". La abogada señala que el delito es "execrable" y grave, y que contamos con medidas para que se castigue, "pero que usted exponga su cara, que le llame escoria humana, si eso no incita al odio y a la discriminación...".

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