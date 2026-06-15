Bea de Vicente estalla ante el último plantón de Elisa Mouliáa al juez de la denuncia de Errejón por injurias: "Es un vacile"

"Espero que Elisa no llegue a ese punto y que arregle esto de otra manera, que no fuerces a que un juez tenga que ordenar tu detención porque lo único que quiere es que te pongas delante de él", comenta Bea de Vicente en Más Vale Tarde.

Hoy Elisa Mouliáa había vuelto a ser citada por el juez por la demanda que le puso Íñigo Errejón por presuntas injurias y calumnias. Sin embargo, la actriz no acudía al juzgado en lo que ya es la tercera vez.

Mouliáa se ha justificado asegurando que se encuentra trabajando fuera, según ella en una zona sin cobertura, y que intentaría comparecer por videollamada "si técnicamente es posible".

Bea de Vicente apunta que el magistrado "es un hombre encantador y un juez justo y cercano, pero no te ríes de don Arturo Zamarriego".

Para la abogada "esto es un vacile": "Esto es un requerimiento judicial, y si tú vas a estar fuera presentas un escrito, la documentación que lo acredita y solicitas un aplazamiento, pero no un 'mire uste, ya veré que si eso ya comunico'", afirma molesta.

Bea señala que, tras varios requerimientos del juez que Mouliáa no ha atendido, el magistrado podría ordenar una detención con el único objetivo de que declare. "Espero que Elisa no llegue a ese punto y que arregle esto de otra manera, que no fuerces a que un juez tenga que ordenar tu detención porque lo único que quiere es que te pongas delante de él", sentencia.

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