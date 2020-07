El Barómetro de laSexta ha preguntado a los ciudadanos sobre las informaciones relativas a los presuntos negocios del rey Juan Carlos I, al que investiga la justicia por haber cobrado supuestamente comisiones ilegales de Arabia Saudí por interceder en el contrato del AVE a La Meca.

El 66,3% de los encuestados cree que el rey emérito sí está implicado en el cobro de dichas comisiones ilegales, mientras que el 24,9% cree que no lo está. Por partidos políticos, la inmensa mayoría de los votantes de Unidas Podemos (96,6%) cree que está implicado. Lo piensan así también una amplia mayoría de los votantes del PSOE (85,7%).

La perspectiva cambia en los partidos de derechas y es que un 77,2% de los votantes de Vox opina que el rey Juan Carlos I no está implicado. Le siguen los votantes del PP: un 60,3% creen que no está implicado. Respecto a los votantes de Ciudadanos existe más división y es que un 55,6% cree que no está implicado y un 31,1% creen que sí.

¿Qué le parece la información aparecida sobre la fortuna del rey emérito?

El 47,3% de los encuestados en el Barómetro de laSexta creen que las informaciones sobre la fortuna del rey Juan Carlos I son graves, mientras que el 29,2% opinan que son muy graves. Solo el 13,8% cree que el escándalo que salpica al rey emérito es poco grave y un bajo 7,5% señala que es nada grave.

Por partidos políticos, los votantes de Unidas Podemos son los que observan más gravedad en las informaciones: un 58,8% cree que son muy graves y un 39,7% opina que son graves. Se observa la misma tendencia en los votantes del PSOE, aunque con variaciones: un 61,7% cree que son graves y un 31,5% cree que son muy graves.

Los votantes de Ciudadanos se muestran divididos sore esta cuestión y es que a pesar de que el 60% creen que son graves, un 17,8% opinan que son poco graves y un 6,7% creen que no son nada graves. Solo un 11,1% cree que son muy graves.

Los votantes de Vox son los que restan más importancia al supuesto cobro de comisiones del rey emérito: la mayoría, un 38%, cree que no son nada graves, y un 34,2% cree que son poco graves. Entre los votantes del PP, la mayoría (37,2%) cree que son poco graves y un 18,2% cree que no son nada graves.

¿Considera que la justicia española va a ser igual para todos en la investigación del rey emérito?

Un 62,2% de los encuestados cree que la justicia española no será igual para todos en la investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I, mientras que un bajo 36,2% cree que sí lo será.

Los votantes de Unidas Podemos son los que en su mayoría (88,2%) creen que justicia no actuará de forma equitativa en este caso. Así lo creen también la mayoría de votantes del PSOE (75,8%): solo el 22,7% de los votantes del partido de Pedro Sánchez creen que la justicia actuará igual para todos en el caso del rey emérito.

Los votantes de Vox son los que más están convencidos sobre la igualdad en la justicia sobre el caso del rey Juan Carlos: un 78,5% cree que sí será igual para todos. Los votantes del PP también opinan de la misma forma y es que un 71,9% cree que la justicia será equitativa.

Los votantes de Ciudadanos están muy divididos en esta cuestión y es que un 53,3% cree que la justicia no será igual para todos y un 46,7% cree que sí lo será.

Monárquico o republicano ¿Cómo se siente?

La mayoría de los encuestados en el Barómetro de laSexta, un 39%, ha afirmado que se siente republicano, mientras que un 31,2% afirma sentirse monárquico. Además, un 29,3% afirma que no se siente ni monárquico ni republicano.

Por partidos políticos, la inmensa mayoría de los votantes de Unidas Podemos (95,6%) se siente republicano. Ocurre lo mismo pero a la inversa entre los votantes de Vox: un alto 91,1% se siente monárquico.

Existe más división en el resto de partidos. En el caso del PSOE la mayoría (49,8%) se siente republicano, aunque un alto 37% afirma que no se siente ni republicano ni monárquico.

En el Partido Popular, la mayoría (76%) se siente monárquico, aunque un 19,4% confiesa que no se siente ni monárquico ni republicano. Ocurre algo similar entre los votantes de Ciudadanos: un 62,2% se siente monárquico y un 35,6% afirma no sentirse ni monárquico ni republicano.