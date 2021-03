Nuevo barómetro de laSexta sobre el coronavirus en España, la Semana Santa y las restricciones impuestas. El barómetro de laSexta revela el cambio en la intención de los encuestados de irse de vacaciones en Semana Santa tras las restricciones a la movilidad anunciadas por Sanidad y adoptadas por los Comunidades Autónomas. Frente al 64% que admite que no tenía previsto viajar en esta fiestas -entre el 26 de marzo y el 9 de abril-, ahora el porcentaje aumenta hasta algo más del 88% que dice que no tiene en sus planes irse de vacaciones. No obstante, uno de cada diez encuestados se mantiene en su intención de viajar esos días.

En detalle, preguntados sobre si tenían previsto irse de vacaciones en Semana Santa, el 35,8 % reconoce que sí frente al 64% que admite que no estaba en sus planes. De este 35,8% que pretendía viajar, si nos fijamos en el partido al que votarían, el porcentaje más alto corresponde a votantes de Vox (53,6%) y el segundo más alto al PP, 43,6%. El 31,1% votaría al PSOE y el 37,9 a Unidas Podemos. La cifra más baja pertenece a Ciudadanos (25%).

No estaba entre los planes del 64% de los encuestados irse de vacaciones esta Semana Santa. De ellos, el 68,9% vota al PSOE, el 56,4 al PP, el 62,1 a Unidas Podemos, el 75% a Ciudadanos y el 46,4% a Vox.

Los datos del barómetro, realizado el pasado 15 de marzo, cambian si la pregunta es en presente: ¿Tiene previsto irse de vacaciones en Semana Santa?. El 88,3% asegura que no, frente a un escaso 11% que sí. Por partidos, los más concienciados con la idea de no irse de vacaciones en estas fechas son de Unidas Podemos (90,3%), seguidos por votantes del PP (88,9%), PSOE 88,5% y Ciudadanos, 87,5%. El menor porcentaje corresponde a los votantes de Vox (73,8%).

Restricciones y confinamento

El 73,3% de los encuestados está a favor de que el Gobierno haya decidido mantener las restricciones y el confinamiento perimetral en Semana Santa, mientras que el 25,5% se muestra contrario.

De ellos, si nos fijamos en los resultados según la intención de voto, el 83,3% votaría al PSOE, el 63,9 al PP, el 64,1 a Unidas Podemos, el 68,8 a Ciudadanos y el 57,1 a Vox.

¿Una cuarta ola?

Sobre el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, algo más de la mitad de los encuestados cree que estamos más cerca de una cuarta ola, en concreto el 51,6% lo ve así, frente al 45,4 que cree que estamos más lejos y el 3% que no sabe o no contesta. Por partidos, son los votantes de Vox los que reflejan el mayor dato en cuanto a la cercanía de una cuarta ola, un 56%, seguidos del PSOE (54,8), PP (50,7), Ciudadanos (46,9) y Unidas Podemos (41,7).