Bolaños realiza su ronda exprés de contactos: por teléfono, sin avanzar medidas por la guerra en Irán y pidiendo propuestas a los grupos

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, habla por teléfono en las inmediaciones del Congreso de los Diputados

El contexto El ministro ha mantenido llamadas con los representantes de los partidos políticos en las últimas horas. Bolaños habló con Ester Muñoz este martes, a quien no pidió una reunión presencial para tratar las posibles medidas para hacer frente a los efectos económicos por la guerra en Irán.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha iniciado contactos con partidos políticos para abordar la crisis surgida por el conflicto en Oriente Próximo, tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán. En sus llamadas a portavoces parlamentarios, no se han logrado avances significativos, pero el Gobierno ha solicitado propuestas para mitigar el impacto económico en España. Contactó con el PP, que enviará sus propuestas, mientras que Vox no ha recibido comunicación. El PNV y EH Bildu han sido informados de la gravedad de la situación y la necesidad de medidas económicas, como ayudas y ajustes fiscales. Bolaños busca un acuerdo inclusivo, escuchando a todas las fuerzas políticas, sindicatos y la patronal.

Félix Bolaños ya ha comenzado su ronda de contactos con los partidos políticos para tratar la crisis provocada por el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha cogido el teléfono en las últimas horas y ha telefoneado a los portavoces de los grupos parlamentarios, llamadas en las que no se han dado notables avances y el Ejecutivo ha pedido que les hagan llegar sus propuestas para aliviar el impacto económico que esta guerra conlleve al bolsillo de los ciudadanos españoles.

La ronda de contactos comenzó este mismo martes con la llamada de Bolaños a la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, según confirman fuentes de los 'populares' a laSexta. En esta llamada, el PP se comprometió en enviarles sus propuestas, "algo que ya estaba previsto". En esta llamada, el Gobierno no ha pedido una reunión presencial con los 'populares', una idea que, igualmente, descartan desde el PP "dadas las circunstancias".

En el caso de Vox, fuentes de la formación liderada por Santiago Abascal asegura que no han tenido noticias del Gobierno de España. Habrá que esperar a la comparecencia de Santiago Abascal desde Treviño, prevista a las 13:30 horas, para saber si Bolaños ha llamado a la formación de ultraderecha.

A quien sí ha llamado el Gobierno es a sus socios habituales en el Congreso. En el PNV explican que Bolaños ha informado "de la gravedad de la situación geopolítica y la necesidad de adoptar medidas como ocurrió con la guerra de Ucrania", pidiéndoles —igual que al resto de formaciones— sus aportaciones e ideas que puedan trasladar. Entre esas medidas, la formación vasca menciona "ayudas, ajustes fiscales y modificaciones legales que favorezcan el desarrollo de la industria, sobre todo la siderúrgica y electrointensiva".

En el caso de EH Bildu, añaden que todos los Ministerios están trabajando de manera conjunta en estas medidas y que trasladarán al Gobierno medidas "parecidas" a las que ya propusieron durante las peores semanas de la invasión rusa en Ucrania o en la crisis de los aranceles. Fuentes de ERC sí que son algo más duros al considerar que desde el Gobierno "no cuentan nada especial" en esta llamada y avanzan que les remitirán sus propuestas. Coalición Canaria, por su parte, mantiene que la llamada "solo fue para contar que está en marcha decreto" y para pedir esas sugerencias.

Bolaños defiende un acuerdo "escuchando a todos"

Este martes, el ministro Bolaños confirmaba que telefonearía "lo antes posible" a los grupos parlamentarios para escuchar sus propuestas. Si son "viables y razonables", añadía Bolaños, las incorporarán al plan en el que trabaja el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en la economía española.

Bolaños defiende que el Gobierno busca que este paquete de medidas sea "un plan de todos", un "plan escuchando a todos", tanto a las fuerzas políticas como a los sindicatos y la patronal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.