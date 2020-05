Descenso en las cifras diarias de muertes y nuevos contagios COVID-19 en España. El coronavirus deja 48 muertos y 344 casos nuevos (un incremento del 0,15% respecto a ayer) en las últimas 24 horas. Así, el Ministerio de Sanidad confirma 27.940 fallecidos y 233.037 contagios en todo el territorio.

No obstante, según informa Sanidad, la notificación de datos de hoy no incluye a Cataluña "debido a problemas en la validación de los mismos". Por tanto, no hay actualización de las cifras de nuevos casos, fallecidos, hospitalizaciones o nuevos ingresos en UCI.

Simón: "Estaríamos en torno a los 400 nuevos casos si se incluyen los datos de esta comunidad"

"Estaríamos en torno a los 400 nuevos casos si se incluyen los datos de esta comunidad. Hemos decidido no dar la información hasta que se validen. La cifra de fallecidos diaria se situaría en torno al medio centenar si se suman las cifras de esta comunidad. Una cifra muy favorable, al igual que en los días previos", ha señalado el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que apunta que mañana viernes dará un recopilación de información semanal.

Con respecto a Andalucía, Sanidad indica que "ha notificado 45 casos nuevos de los cuáles 24 son nuevos diagnósticos, el resto son diagnósticos previos recuperados".

Sobre la Comunidad de Madrid apuntan que "ha notificado 188 casos nuevos de los cuales 82 son nuevos diagnósticos" y aclaran, una vez más, que "esta comunidad consolida diariamente la serie de casos confirmados por PCR, asignando a los casos nuevos notificados la fecha en la que se toma la muestra o se emite el resultado". Desde el Ministerio matizan también que Murcia ha notificado 10 casos nuevos de los cuales 2 son nuevos diagnósticos, el resto son diagnósticos previos recuperados.

En relación al número de hospitalizaciones, el Ministerio de Sanidad indica que se han realizado 140 nuevos ingresos en todo el territorio, 75 registrándose de ellos en Madrid.

Hay que tener en cuenta que, según indica Sanidad, "los casos confirmados no provienen de la suma de pacientes hospitalizados, curados y fallecidos, ya que no son excluyentes. Pacientes fallecidos y curados pueden haber precisado hospitalización y por tanto computar en ambos grupos". Además, aclaran que "el total de pacientes en hospitalizados y en UCI puede variar respecto a días previos debido a que algunas Comunidades Autónomas están depurando sus datos".

"Se ha propuesto mantener en la fase 2 unas franjas específicas para mayores", apunta Simón.

Preguntado por la cifra de sanitarios contagiados, Simón señala que "los casos sobre sanitarios tienen problemas de interpretación porque se hace un cribado" y remite de nuevo a la información semanal que dará mañana, que también incorporará la cifra de personas recuperadas.

Sobre la desaparición de las franjas horarias en la fase 2 del plan de desescalada, a preguntas de los medios, el experto de Sanidad ha señalado que "se ha propuesto que se mantengan unas franjas específicas para mayores. No les puedo especificar cuáles".

Teresa Ribera sitúa en julio la vuelta del turismo extranjero a España. Fernando Simón sostiene que "hay un margen importante hasta el mes de julio para ver cómo evoluciona la pandemia", pero insiste en que "nadie puede garantizar el riesgo 0, ni yo ni nadie". "Tenemos que ser prudentes. Las cosas no se van haciendo de forma aleatoria", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que "los tratamientos no van a estar disponibles en un tiempo tan breve. Sabemos también que la inmunidad de rebaño no se está produciendo o que la vacuna no va a ir tan deprisa".

Desde este jueves y hasta que finalice el estado de alarma, las mascarillas serán de uso obligatorio para todas las personas mayores de 6 años en los espacios públicos abiertos y cerrados cuando el distanciamiento social no esté garantizado. Las sanciones podrían ir de 600 euros en adelante, al igual que un desplazamiento no justificado o cualquier otra acción que incumpla los supuestos permitidos en el estado de alarma.