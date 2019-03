Aznar presentará a Cañete en un acto de precampaña el 8 de mayo

El expresidente del Gobierno José María Aznar participará finalmente en un acto de precampaña junto al cabeza de lista del PP, Miguel Arias Cañete, ya que le presentará en un foro el próximo 8 de mayo, la víspera del comienzo de la campaña electoral.

De esta forma Aznar estará en un acto protagonizado por el candidato de los populares, quien ha insistido en que estaba buscando fechas para poder coincidir con el expresidente.

En un comunicado, el PP informa de esta cita y subraya la "satisfacción" de Arias Cañete por contar con Aznar "en un acto tan importante".

El anuncio se produce un día después de que Faes informara de que Aznar no estaría con Cañete en ningún acto de la campaña electoral, por tener ocupada su agenda con compromisos internacionales.

Aznar también se quejó hace dos días de que el PP no le había invitado, aunque desde el partido se explicó que no se había cursado ninguna invitación hasta que no se pudo cerrar la agenda de Cañete una vez que éste había dejado el Ministerio de Agricultura.