Aznar no piensa callarse, insiste en que seguirá analizando la realidad desde Faes

Aznar vuelve a hablar y dice no piensa guardar silencio: "Seguiremos desarrollando nuestra labor de estudiar y proponer, debatir y anticipar riesgos y oportunidades."

Es decir, que va a seguir expresando lo que piensa. Esperanza Aguirre apoya la iniciativa: "Me parece muy bien que no se quiera callar". Sin embargo, cuando Aznar dijo sin tapujos que el resultado en Cataluña había sido malo y hablaba de "quinto aviso", los más cercanos a Rajoy le reprocharon sus consejos.



Le advirtieron de que lo que había que hacer era arrimar el hombro, lo hicieron dirigentes como Soraya Sáenz de Santamaría, Alfonso Alonso y Núñez Feijóo.



Rajoy, por su parte, centra el discurso en la corrupción y su partido le respalda. Pablo Casado ha dicho que "se conoce ya en toda Europa y en toda España como el Presidente del millón de empleos". Sin embargo, hay un apoyo que parece que no existirá en esta campaña, el de Aznar. En Faes creen que tal y como están las cosas, no contarán con él. Según ha confirmado laSexta, el presidente de honor del Partido Popular todavía no ha sido invitado.