Aznar niega que los expresidentes tengan que ser "jarrones chinos" como afirma Felipe González

González, Aznar y Zapatero han compartido foro para celebrar las cuatro décadas que hace de las primeras elecciones, y los tres coinciden en lo que verbaliza Zapatero: "En líneas genearles, podemos estar satisfechos con lo que hemos conseguido".

Hoy en día, los problemas son distintos a entonces, y Felipe González cree que ellos, como expresidentes, deben dejar actuar a otros. "Todo expresidente es un jarrón chino grande que se supone que tiene valor, pero que estorba en cada sitio que lo pongas", explica.

Sin embargo, para Aznar, los expresidentes deben aportar a pesar de pertenecer al pasado: "Seamos un jardín de Hong Kong o de Shanghai tenemos que buscar puntos de acuerdo en la medida de lo posible".

Zapatero también cree que para los problemas de ahora, como el asunto catalán ya hay actores. "Yo tengo confianza en las instituciones y el Estado, demos confianza a quien tiene responsabilidad", afirma.

Aznar, sin apuntar a nadie, dice que algunos con responsabilidad no debería parecer que no están haciendo nada ante el reto independentista, porque cuando alguien pega una patada en la mesa, es imposible intentar vivir como si no se hubiera dado una patada a la mesa".

Al margen de Cataluña, los tres han destacado los avances de estos 40 años.