Aznar: "El PSOE de Pedro Sánchez no es una fuerza constitucional"

En una entrevista en el Diario de Mallorca, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, sostiene que los populismos son "la mayor amenaza" porque "cercenan las libertades" y critica duramente a la formación de Pablo Iglesias.

"Podemos no oculta sus orígenes y sus tendencias en relación con Venezuela o con Irán. Es un grupo que quiere alterar el orden constitucional, terminar con el sistema político", afirma el expresidente, que sale en defensa de la formación de Santiago Abascal. "He escuchado que Vox quiere reformar cosas de la Constitución, pero no quiere terminar con el sistema político".

Según Aznar, la socialdemocracia está en crisis en todo el mundo y se muestra preocupado por la actual situación del PSOE. "Al actual PSOE de Sánchez no se le puede calificar de fuerza constitucional. Está apoyado por los golpistas y por los secesionistas", añade.