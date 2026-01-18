Ayuso tilda a Sánchez de cínico y le acusa de"atentar ilegalmente" contra la autonomía fiscal de Madrid

Acusa al presidente de "cinismo" y vuelve a decir que se "arrodilla ante los independentistas"

¿Qué ha dicho? La presidenta madrileña mantiene su cruzada y la de su partido contra toda idea socialista, como el nuevo modelo de financiación, y asegura que el Gobierno "oculta que 8 de cada 10 euros del trabajo de los madrileños se los lleva el Estado".

El Partido Popular (PP) ha dejado claro su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante una reunión en Zaragoza, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus presidentes autonómicos debatieron sobre el tema. Paralelamente, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó al presidente del Gobierno en la red social X, acusándolo de "atentar ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid" y de ocultar que "8 de cada 10 euros del trabajo de los madrileños se los lleva el Estado". Esta confrontación se enmarca en un contexto de disputas sobre política fiscal entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Ayuso defiende el modelo fiscal madrileño como clave para atraer inversión y empleo.

El PP no quiere oír hablar de la financiación autonómica de Pedro Sánchez y se ha propuesto dejarlo claro todas las veces que sean necesarias. Mientras el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se reunía este domingo con sus presidentes autonómicos en Zaragoza para tratar el nuevo modelo presentado por el Gobierno, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en tirar de tuit para ir agitando el avispero.

La líder madrileña ha acusado al presidente del Gobierno de "atentar ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid". Lo ha hecho en un mensaje publicado en la red social X, donde asegura que el Gobierno "oculta que 8 de cada 10 euros del trabajo de los madrileños se los lleva el Estado".

"El presidente del Gobierno atenta ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid. En un alarde del cinismo que le caracteriza, oculta que 8/10 euros del trabajo de los madrileños se lo lleva el Estado para él arrodillarse ante los independentistas", ha espetado.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente confrontación entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por la política fiscal, especialmente en lo relativo a los impuestos autonómicos y al sistema de financiación. Ayuso ha defendido en reiteradas ocasiones el modelo fiscal madrileño como una herramienta para atraer inversión y generar empleo, frente a lo que considera una estrategia del Ejecutivo de Sánchez para limitar la autonomía de las comunidades.

