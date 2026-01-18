Ahora

A vueltas con la financiación

Ayuso tilda a Sánchez de cínico y le acusa de"atentar ilegalmente" contra la autonomía fiscal de Madrid

¿Qué ha dicho? La presidenta madrileña mantiene su cruzada y la de su partido contra toda idea socialista, como el nuevo modelo de financiación, y asegura que el Gobierno "oculta que 8 de cada 10 euros del trabajo de los madrileños se los lleva el Estado".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz AyusoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El PP no quiere oír hablar de la financiación autonómica de Pedro Sánchez y se ha propuesto dejarlo claro todas las veces que sean necesarias. Mientras el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se reunía este domingo con sus presidentes autonómicos en Zaragoza para tratar el nuevo modelo presentado por el Gobierno, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en tirar de tuit para ir agitando el avispero.

La líder madrileña ha acusado al presidente del Gobierno de "atentar ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid". Lo ha hecho en un mensaje publicado en la red social X, donde asegura que el Gobierno "oculta que 8 de cada 10 euros del trabajo de los madrileños se los lleva el Estado".

"El presidente del Gobierno atenta ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid. En un alarde del cinismo que le caracteriza, oculta que 8/10 euros del trabajo de los madrileños se lo lleva el Estado para él arrodillarse ante los independentistas", ha espetado.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente confrontación entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por la política fiscal, especialmente en lo relativo a los impuestos autonómicos y al sistema de financiación. Ayuso ha defendido en reiteradas ocasiones el modelo fiscal madrileño como una herramienta para atraer inversión y generar empleo, frente a lo que considera una estrategia del Ejecutivo de Sánchez para limitar la autonomía de las comunidades.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Unión Europea anuncia "una respuesta coordinada" ante "las amenazas e intimidaciones" de Trump
  2. Feijóo hace frente común con sus barones contra una financiación del Gobierno que "nadie apoya"
  3. Miedo en Minneapolis: el ICE de Trump toma la ciudad en otra jornada de protestas por el asesinato de Renée Nicole Good
  4. Bustinduy tilda de "injusta e ineficaz" la medida del PSOE en vivienda: "Lo primero es proteger a los inquilinos"
  5. Los venezolanos confían en Trump y entienden que se reúna con Delcy: "Es una forma menos sangrienta de hacer las cosas"
  6. La noruega 'Valor sentimental', la gran ganadora de los premios del cine europeo en los que 'Sirat' cosecha cinco galardones