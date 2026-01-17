Feijóo exige a Sánchez que retire su plan de financiación autonómica y apunta al "separatismo": "Pretende quedarse con parte del dinero de todos"

El contexto Así lo ha asegurado el líder 'popular' en Lanave (Huesca), donde señala que este modelo sirve "para comprar más meses de Gobierno": "No se puede hacer por la imposición de un presidente débil y sin mayoría".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el nuevo sistema de financiación propuesto por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, argumentando que debería ser acordado por todas las comunidades autónomas y considerar factores como la despoblación. En un acto en Lanave, Feijóo exigió a Sánchez retirar el modelo, acusándolo de servir para mantener el poder con el apoyo del separatismo. Feijóo destacó que ningún presidente autonómico, salvo el proponente, ha respaldado el sistema. En Zaragoza, junto a líderes autonómicos del PP, reiteró su rechazo, abogando por un reparto equitativo de los fondos públicos. También criticó el mal uso de los impuestos y la deuda pública creciente, mientras María Jesús Montero acusó al PP de oponerse sistemáticamente a las propuestas del Gobierno.

El presidente 'popular' Alberto Núñez Feijóo ha reiterado su posición contra el nuevo sistema de financiación de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Así, defiende que este sea acordado por el conjunto de las comunidades autónomas y que recoja el coste efectivo de los servicios públicos atendiendo a variables como la despoblación y la dispersión geográfica, tal y como reclama el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón ante las elecciones del 8 de febrero. De esta manera, ha desvelado que tiene un plan bajo la manga, pero que solo será desvelado si es elegido presidente.

Lo ha asegurado este sábado en una breve comparecencia pública en Lanave (Huesca), donde ha exigido al líder socialista que retire el modelo acordado con ERC porque no prevé la financiación de los servicios públicos sino que sirve "para comprar más meses de Gobierno, de la misma forma que Sánchez lo obtuvo entregando el Código Penal al separatismo".

De esta manera, ha recordado la situación "inédita" de que ningún presidente autonómico haya mostrado su respaldo al sistema planteado por Sánchez y Junqueras, salvo el de la comunidad que lo propone. "No se puede hacer por la imposición de un presidente débil y sin mayoría, como es Sánchez, con el visto bueno del separatismo", ha criticado sobre un modelo que a su juicio "lo que pretende es quedarse con buena parte del dinero que es de todos".

En ese sentido, ha sostenido que "los ciudadanos tienen que saber a dónde va su dinero porque lo pagan a través de los impuestos, y lo que están viendo es que el dinero de todos consiste en mantener al señor Sánchez en el poder y que el separatismo decida a dónde va el dinero del conjunto de los españoles", ha criticado.

Una postura que el líder de los populares defiende este domingo en Zaragoza junto a todos sus presidentes autonómicos en un acto convocado por el aragonés Jorge Azcón: "Le vamos a decir al señor Sánchez de una forma clara, nítida y educada, pero contundente, que retire el sistema de financiación que quiere imponer con el separatismo y que decida si está con Junqueras o está con los presidentes autonómicos que representan sólo en el PP el 70% de la población".

"Que el dinero se reparta entre todos"

Por su parte, Feijóo ha lamentado que este modelo acordado por el Gobierno de España y ERC convierte a Aragón "en una de las comunidades autónomas peor financiadas de España", pero se ha mostrado convencido de ganar la batalla "porque tenemos la razón, porque no queremos ni en Aragón ni en ningún otro sitio tener más dinero que nadie, pero lo que sí queremos es que el dinero de todos se reparta entre todos, como ha venido ocurriendo en la mayoría de las ocasiones", ha reivindicado.

Como ejemplo de ese mal reparto y uso del dinero de los impuestos, el líder del PP ha aludido al retraso de siete años que acumula el tramo pendiente de la A-23 entre Lanave-Sabiñánigo. En las inmediaciones donde termina el tramo de autovía y acostumbran a registrarse atascos de conductores camino del Pirineo, Feijóo ha lamentado que los españoles se hayan visto obligados a pagar 180.000 millones de euros más en impuestos en los últimos años.

"Pese a ese incremento de la recaudación fiscal, ha emitido 500.000 millones de euros de deuda pública, esto es, ha apuntado, la ha incrementado un 42%, y con todo ello es uno de los países de la Unión Europea con menor porcentaje de inversión real en los presupuestos del Estado", ha reprochado.

Durante su intervención, Feijóo ha alabado el "compromiso" de Azcón con su comunidad y ha señalado que este "ha sido lo mejor que le ha podido pasar al Gobierno de Aragón desde hace muchos años".

Por ello ha sostenido que "lo mejor que le puede pasar a Aragón es que el presidente Azcón siga liderando la política autonómica" porque entonces, ha proclamado, "Aragón será imparable y entonces el cambio en España también será imparable".

Mientras, María Jesús Montero sostiene que la intención real del PP es decir que no a todo lo que proponga el Gobierno. "Quien rompe España es quien permanentemente está comparando un territorio con otro", ha expuesto.

