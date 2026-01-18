Feijóo hace frente común con sus barones contra una financiación del Gobierno que "nadie apoya"

El contexto El presidente del PP clausura su reunión de Zaragoza tras anunciar que combatirá la propuesta presentada por la ministra de Hacienda y que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%.

Aragón se prepara para elecciones autonómicas el 8 de febrero, en un contexto de oposición del Partido Popular (PP) a la propuesta de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha iniciado una intensa campaña en Aragón, reuniendo a sus líderes en Zaragoza para diseñar un nuevo modelo de financiación. La reunión, en el World Trade Center, culminará con la presentación de la 'Declaración de Zaragoza'. El PP rechaza el plan de financiación de María Jesús Montero, que aumenta la cesión del IRPF y el IVA a las CCAA, generando críticas por un pacto previo entre Sánchez y ERC. Feijóo llevará estas quejas a una reunión en Moncloa, acusando al Gobierno de favorecer el separatismo.

Aragón se enfrenta en tan solo tres semanas, el 8 de febrero, a unas elecciones autonómicas marcadas por la lucha 'popular' contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez junto a sus aliados y que "nadie apoya". Por este motivo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado comienzo a una carrera contra reloj en tierras aragonesas en plena campaña electoral.

El dirigente reúne este domingo a sus 'barones' en la capital maña con el objetivo de trazar las bases de un nuevo modelo de financiación 'popular' que aprobarán si finalmente llega al Palacio de la Moncloa. Así lo han confirmado a Europa Press fuente de la formación.

La citada reunión tiene lugar en el World Trade Center de Zaragoza con motivo del acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza', que recoge propuestas del partido, que clausura Feijóo. Le acompañan e intervienen el presidente 'popular' aragonés, Jorge Azcón y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca.

Eso sí, no es algo nuevo que el PP iba a combatir la propuesta presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Las CCAA muestran su rechazo

Por el momento, todas las CCAA, excepto Cataluña, anunciaron este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su rechazo explícito al nuevo modelo del Ejecutivo por entender que nace "viciado" por el pacto previo entre el líder socialista y su homólogo de ERC, Oriol Junqueras.

Por su parte, Feijóo, que ha acusado a Sánchez de "jugar con la igualdad" de los españoles, ya ha avanzado que llevará el rechazo de las CCAA a la reunión que tiene el próximo lunes en Moncloa con el jefe del Ejecutivo por entender que el sistema "no responde a las necesidades de la gente, sino a la exigencias del separatismo". Así, expresó que él mismo sería "el altavoz de lo que es justo" porque "no se puede seguir adelante con esto".

Horas antes de la reunión, el líder del PP aseguró que es necesario "retirar" la propuesta del nuevo modelo porque "nadie lo apoya". A su juicio, la intención del presidente es "comprar más meses de Gobierno", ya que llegó a la Moncloa "entregando el Código Penal al separatismo", en referencia a la ley de amnistía, y pretende mantenerse "entregando más dinero al separatismo".

