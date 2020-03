Isabel Díaz Ayuso ha pedido que se envíe con urgencia material sanitario a la Comunidad de Madrid, ya que esto es lo que el sistema público necesita para poder atender a los infectados por coronavirus.

"Nosotros llevamos trabajando contrarreloj muchísimas semanas. La solidaridad se la pido al Gobierno de España para que nos facilite esos 994 millones de euros que llevo semanas pidiéndole por carta y en reuniones. Lo que necesito es material para proteger a los profesionales sanitarios y para que se pueda seguir funcionando con normalidad", ha afirmado en 'El programa de Ana Rosa'.

En este sentido, ha señalado que "está bien la solidaridad, pero que se vea", porque "sin material no funcionamos". "Nosotros ya hemos hecho lo imposible, como crear de 500 a 1500 camas o hacer el milagro de IFEMA, donde las dos administraciones hemos conseguido crear en 18 horas un hospital que va a poder albergar 5500 camas. Eso es gracias a este trabajo, pero sin el material no podemos", ha recalcado.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que "están peleando en los mercados para traer material, porque no se podía esperar más".

"Se quiso concentrar todo en un único mando y eso no funcionó, así que desde el jueves por la noche no he hecho otra cosa que llamar a todo el mundo, tener la inmensa colaboración de empresas y hacer todo tipo de gestiones para conseguir nosotros también material", ha declarado.

Díaz Ayuso ha indicado que "cuando se compra en China, que es donde están casi todos los respiradores, que son la clave para crear UCI, uno se mete en una forma de compraventa que no es lo normal en Europa".

"En Europa compras unos materiales, unas cajas, unos pedidos, te los mandan y se acabó. Allí cada mañana empieza desde cero la compra y tienes que llevar dinero prácticamente encima para ir comprando las cosas. Por tanto, tú tienes que delegar en alguien para que te vaya comprando todo, que como no lo consiga ese día lo pierde", ha explicado.

Además, ha señalado que "hay países que todavía no tiene la pandemia se nos han adelantado en las compras". "Lo único que podemos hacer es no resignarnos e ir contrarreloj comprando este material. Algunas comunidades autónomas, como Galicia o Andalucía, nos va a prestar material y luego, si ellos necesitan, para nosotros será un privilegio cederles el material que hemos comprado", ha destacado.