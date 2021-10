La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a intervenir en temas que ocupan la agenda política nacional. La política del PP ha defendido en una entrevista en Telecinco que el aborto "no se ha de celebrar como una fiesta, como una liberación".

Preguntada sobre si el PP va a derogar la ley del aborto si llega a gobernar, Ayuso ha cargado contra "las feministas profesionales que están en los entornos del PSOE y de Podemos" y que según ella, "venden ese derecho" al aborto como una fiesta. "Es horroroso" ha seguido la política insistiendo en que muchas mujeres toman esta decisión "cada cuatro veces". "Muchas veces como no ven alternativas, pues venga, me lo quito de encima", ha sentenciado Ayuso.

Desde el PSOE, el portavoz en el Congreso de los Diputados Héctor Gómez ha rechazado de forma contundente en Al Rojo Vivo las palabras de Ayuso. "Son despectivas, ácidas y hechas con muy mala intención", señala. Y le da un consejo, "debe centrarse más en la Comunidad de Madrid, en cumplir los compromisos con la ciudadanía y dejar de hacer pinitos en la política nacional". "No nos sorprende que el PP oriente su discurso a derogar iniciativas de progreso y avane social, porque siempre lo hacen" señala recordando temas como la eutanasia o incluso el proyecto de los nuevos presupuestos generales que "sin verlo" ya lo están criticando.

Lo cierto es que la presidenta no ha respondido sobre la información que avanza hoy el diario El País y los planes del PP para la ley del aborto. El PP tiene recurrida la actual ley de plazos en el Tribunal Constitucional y ,dicte lo que dicte el tribunal de garantías, derogará la norma para sustituirla por una ley alternativa "de maternidad", según fuentes del partido citadas por el medio.

Sí ha tenido unas palabras también la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre los propietarios de pisos y el por qué de que en su región haya tantos inmuebles vacíos. La política del PP lo ha justificado por una "cuestión de falta de confianza". "Yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler porque cuando no me la ocupan, tengo a un moroso que no me paga y nadie me ayuda, y cuando no me destrozan la casa".

"Lo que tenemos que hacer en ayudar a que a la gente le rente alquilar", sentenciaba. Unas palabras que han suscitado también la polémica por generalizar criminalizando a todos los inquilinos.