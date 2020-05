La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves en el pleno de la Asamblea la decisión de su gabinete de solicitar el cambio a la fase 1 de la región, que ha justificado basándose en la mejora de la capacidad asistencial.

Ayuso ha destacado que estos días se han liberado 734 camas y 177 UCIS, mientras que, ha dicho, las pruebas PCR han aumentado hasta las 15.000 diarias. Igualmente ha subrayado el refuerzo de la Dirección General de Salud Pública de la que se ha hecho cargo Antonio Zapatero y el refuerzo en atención primaria.

Ayuso ha dado estos datos en respuesta a la pregunta del portavoz socialista, Ángel Gabilondo, que ha cuestionado los motivos técnicos ha llevado al Gobierno regional a solicitar al Ministerio de Sanidad el cambio a la fase 1.

Madrid, "preparada" para avanzar según el consejero de Sanidad

Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero también ha señalado que la Comunidad de Madrid "está preparada" para avanzar en la desescalada. Así, ha asegurado que desde el Gobierno regional llevan "semanas" para poder dar la respuesta y ha insistido en el incremento de la asistencia primaria que, ha asegurado, se ha convertido en un pilar el circuito de detección de la infección con pruebas PCR y atiende a todos los sospechosos de Covid.

Según ha explicado Ruiz Escudero, se han pasado a realizar de 11.000 a 15.000 pruebas diarias y se llegarán a realizar 20.000. Igualmente, ha destacado que este miércoles se aprobaron nuevas contrataciones y el el protocolo de trazabilidad de contagios.

"Ustedes han decidido que hay que acabar con esta pandemia a garrotazos"

Sin embargo, la diputada de Más Madrid Mónica García ha asegurado lo contrario, que la Comunidad no está preparada para pasar a la fase 1 el próximo lunes. "¿Se puede gobernar sin atender a la evidencia científica? Sí, lo hacen ustedes, lo hace Trump y lo hacían en la Edad Media" ha indicado García, que ha reprochado al Ejecutivo autonómico que han decidido "acabar con esta pandemia a garrotazos". "¿Se puede gobernar apelando a la fe y no a la ciencia? Sí, supongo que ese era el objetivo de las fotos que se hizo la presidenta", se ha preguntado en su turno de palabra.

Reunión bilateral

En la tarde de este miércoles se celebrará la reunión bilateral entre la administración central y Madrid, -al igual que con el resto de las Comunidades que faltan por pasar a examen-. Fuentes del Gobierno a laSexta han señalado que no creen que Madrid esté preparada para cambiar de fase y que la propuesta de la comunidad de incorporar 685 profesionales de atención primaria y más de 430 técnicos para rastrear la cadena de contagios no deja de ser un simple compromiso.

Durante el pleno, Ayuso ha acusado al Gobierno de España de no tener "un proyecto claro" en el proceso de desescalada, que incluye un planteamiento por fases que "no están bien pensadas", al tiempo que ha sugerido que el Ministerio de Sanidad toma las mismas decisiones para la Comunidad de Madrid y Cataluña. "No pueden seguir titubeando ni dudando a ver como ponemos o no jugar", ha denunciado Ayuso.

Tras el envío del informe en el que se solicita el cambio de fase, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, aseguraba que Madrid está cumpliendo las exigencias: "Hemos contratado más sanitarios y mas técnicos; es lo que nos pidieron", mientras que Ayuso anunció que el Gobierno regional levantará "un nuevo hospital en sustitución de Ifema, con 1.000 camas, preparado para epidemias y con equipamiento de última generación".