Una vaga explicación y sin aportar datos concretos ni cifras: así ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes la creación del centro de atención para hombres víctimas de violencia sexual. La 'popular', preguntada por los datos que avalan esta polémica decisión, se ha limitado a decir que "esto no va contra las mujeres, es simplemente a favor de la verdad".

Así ha respondido la dirigente madrileña, durante su intervención en el Foro ABC, a las críticas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien le acusó de "desenfocar el problema estructural de la violencia machista" por su "deriva trumpista y negacionista" ante la violencia de género. Un término que Ayuso evita usar ahora y en todos sus discursos, tal como hace la extrema derecha desde auge, y habla de "violencia contra las mujeres".

Sin dar datos concretos que sustenten la creación o incluso la necesidad de un centro para atender a los hombres víctimas de violencia sexual, la 'popular' ha sostenido que cada vez que propone algo se convierte "en escándalo mundial solo porque procede de Madrid". Sin embargo, Ayuso entró a confrontar sobre este aspecto en la Asamblea de Madrid, anunciando que recuperará la denominación de la Dirección General de la Mujer, sustituyendo a la Dirección General de Igualdad.

Y es que a la presidenta madrileña, que sí habla de las cifras de "suicidio, abandono escolar o adicciones" en hombres porque, sostiene, que son superiores a las de mujeres, obvia la realidad de las mujeres que sufren violencia sexual en España. Según los datos del Ministerio del Interior del año 2023, el 87% de las víctimas que sufrieron agresiones y abusos sexuales fueron mujeres frente al 13% de hombres. Un problema gravísimo y sistemático ya que el año pasado se denunció una agresión con penetración cada dos horas y un ataque sexual en grupo cada dos días.

Insiste en que es "un problema real"

Por otro lado, Ayuso ha vuelto a emplear su estrategia estrella cada vez que se ve salpicada por una polémica: la victimización. "Todo lo que viene de la Comunidad de Madrid lo intentan desdibujar, ridiculizar, etc.", se ha defendido, señalando a las críticas de los partidos de la oposición por su última ocurrencia: "He visto como unos partidos y otros asumen que esto es por ellos o contra ellos y me parece algo realmente ridículo".

"Esto no se trata de quitarle derechos a nadie, ni tampoco estar contra nadie", ha subrayado Ayuso. Lo cierto es que, desde que es presidenta de la Comunidad, ha desmantelado las políticas de Igualdad, ha bajado los presupuestos y los medios destinados a las víctimas de la violencia machista, reduciendo en tan solo dos años de 55 a 39 las plazas en pisos para víctimas de violencia machista.

A falta de datos y estadísticas, en lo que se ha apoyado este lunes para defender su propuesta es en lo que le cuentan desde el Centro Sandoval, donde "atienden a las personas con problemas de infecciones de transmisión sexual". "Durante el tiempo que hemos trabajado con ellos, nos han adelantado un problema real que existe. Nos lo han dicho los propios profesionales que están preocupados", ha sostenido.

Después, ha detallado que, según este centro, han aumentado las "agresiones sexuales, también a los hombres, a través de la sumisión química". En ese punto, ha incidido de nuevo en las "prácticas como el chemsex (las prácticas sexuales en grupo con consumo de drogas) y luego otros muchos motivos", sin especificar cuáles.

"Nos preocupan porque van subiendo las agresiones porque nadie habla sobre ello y esto es un problema de salud pública. Y no se habla porque es un problema estigmatizado y no entiendo por qué", ha insistido, para añadir que las "cifras están ahí", pero en referencia al "suicidio, abandono escolar y adicciones" en hombres. "Tienen peores cifras y esto no es ir contra ninguna mujer", ha apostillado y ha concluido que ella trabaja para "para erradicar la violencia contra las mujeres y los abusos sexuales es". "Por eso, quiero recordar que esto no va contra las mujeres, es simplemente a favor de la verdad, la realidad para ponerle soluciones", ha finalizado.