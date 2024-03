Isabel Díaz Ayuso apuesta por avalar las polémicas afirmaciones realizadas por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien recientemente envió un whtasapp por un chat de periodistas para informar del presunto acoso a la presidenta de la Comunidad de Madrid -un extremo que desmienten tanto 'El País' como 'elDiario.es'-. Así lo ha manifestado de forma abierta la presidenta de la Comunidad de Madrid este jueves.

Lo ha hecho en la Asamblea de Madrid, donde ha insistido en que "no se puede intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando". Y ha ahondado en esta reflexión: "No se puede presionar e intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación; no se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos ni a ciudadanos anónimos; incluso, a menores, que es lo que está pasando en estos días".

Ayuso se ha defendido así el movimiento ejecutado por Rodríguez en la noche del martes, cuando envió a varios medios de comunicación los datos de dos periodistas de 'El País' a los que acusó de haber acosado a varias personas, entre ellas a menores de edad, en las inmediaciones de la vivienda de la presidenta madrileña. Asimismo, aseguró que "periodistas encapuchados" de 'elDiario.es' intentaron asaltar la casa de Ayuso.

Ambos medios condenan completamente esas declaraciones. Según El País, hasta allí se habían desplazado los periodistas "para comprobar presuntas irregularidades en la vivienda en la que reside la presidenta junto a su pareja, comisionista investigado por fraude fiscal". En cuanto a 'elDiario.es', ha aseverado que "ningún periodista de la redacción ha acudido a esa supuesta casa de Isabel Díaz Ayuso en Pozuelo de Alarcón nunca", y esta estudiando "medidas legales" contra esa información.

Ayuso insiste en la "inspección fiscal"

Dirigiéndose a la oposición, la dirigente madrileña ha asegurado que si siguen por ese camino le da "absolutamente igual" porque, según ha añadido, "todo se va a demostrar". "Nos vienen a dar lecciones cuando no han dejado de atacar recientemente a los medios de comunicación: 'El Español', laSexta, 'ABC', 'El Mundo', 'El Confidencial', 'Cuatro',...", ha denunciado Díaz Ayuso tras las críticas lanzadas por la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, a quien le ha indicado que "una inspección fiscal es todo lo que tienen ustedes en su mano".

Resultan de lo más llamativas estas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid atendiendo a dos factores: el primero, que poco antes de insistir en el señalamiento contra los mencionados medios -uno de ellos fue el que destapó los delitos que se le imputaban a su pareja, Alberto González Amador-, la Asamblea regional había aprobado con los votos del PP una declaración institucional en favor de la libertad de prensa.

El segundo, que sigue refiriéndose a la investigación sobre su pareja por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental como una mera "inspección". Lo cierto es que este mismo miércoles se conocía que Hacienda notificó el 4 de septiembre de 2023 a González Amador el delito fiscal después de un año y medio de inspección en la que se dieron hasta 16 comunicaciones y requerimientos de la Agencia Tributaria a la pareja de Ayuso.