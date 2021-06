Nuevo enfrentamiento entre Madrid y el Gobierno. La votación del Consejo Interterritorial de Salud de ayer, miércoles, ha vuelto a poner sobre relieve las diferencias entre ambos ejecutivos a la hora de abordar la crisis del coronavirus, sobre todo ante la llegada de un nuevo marco, como es la desescalada que se prevé de cara a verano.

En este sentido, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que no cumplirá el nuevo plan de medidas contra el COVID aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud, donde dialogan el Gobierno y las comunidades autónomas.

Para la mandataria, tal y como ha expresado en un acto, este nuevo plan es "una imposición política, que es arbitraria y no sanitaria", y recalca que su Ejecutivo no cederá a los cierres en ocio y hostelería que propone el documento: "El Gobierno tendrá que apañárselas para imponer y obligar. Para ser obligatoria, debería ser aprobada por unanimidad, y ni ha habido unanimidad ni estamos en estado de alarma. Nosotros [las comunidades que han votado en contra] juntos representamos a 30 millones de españoles, díganme qué unanimidad es esa", indica.

"Para arruinar a los ciudadanos, conmigo que no cuenten", ha sentenciado la dirigente, que desde el principio ha asegurado que no se trata de una cuestión de "rebeldía", debido a que, según afirma, esta norma "no es de obligado cumplimiento".

Unas declaraciones que se producen tras la advertencia a primera hora de este jueves de la titular de Sanidad, Carolina Darias, que asegura "buscar el consenso", pero afirma que con Madrid "es imposible": "Digamos lo que digamos, van a estar en contra. Y me refiero a Madrid", ha expresado en una entrevista en Onda Cero.

En esta línea, la mandataria ha criticado que la región presidida por Díaz Ayuso tuvo la oportunidad de proponer alternativas durante las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, pero insiste en que no lo han hecho: "Esas comunidades que votaron no, como Madrid, no plantearon medidas de flexibilización, que podrían haber sido consideradas por el Consejo", lanza.

Así, para Darias, lo fundamental es que "no normalicemos que tener una IA por encima de 50 es lo normal, o que haya un 30% de ocupación en las UCI". Algo que, a su juicio, no se está gestionando en la región central.

Madrid insiste en la "imposición" en el nuevo plan, y advierte de que recurrirá

Por otra parte, y preguntado por esta misma disputa a la hora de consensuar las medidas, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, en Onda Cero, también se ha mostrado en contra de los criterios de Sanidad, y ha criticado especialmente la obligatoriedad de cumplir las medidas: "Los acuerdos que se adoptan solo obligan cuando son unánimes o cuando no hay votos en contra porque lo dice la Ley que lo regula. La competencia en materia sanitaria es solo de las CCAA y el Estado tiene la competencia de coordinar. No puede ser una imposición", ha espetado.

Así, y como ha advertido la propia Ayuso, desde la Comunidad de Madrid la Consejería de Justicia afirma que seguirá "en la misma línea" que hasta ahora y recurrirán según digan los servicios jurídicos. Algo que Escudero también ha remarcado, debido a que ya en octubre se recurrieron ante la Audiencia Nacional los acuerdos de órdenes del exministro Salvador Illa.

Asimismo, López apunta que el Ejecutivo nacional "solo actúa como una plataforma logística", y lanza: "Por eso no conviene ponerse medallas. El esfuerzo es de las comunidades autónomas". Así, también ha enviado un mensaje directo a la Carolina Darias: "Si la ministra entiende que ese acuerdo es de obligado cumplimiento, en Madrid entendemos que no. Ya lo tenemos recurrido desde el mes de octubre. Siempre van en contra de sus propios actos", concluye.

Euskadi tampoco aplicará las medidas

Tras conocerse los resultados de la votación del plan de medidas de ayer, miércoles, hubo hasta cinco comunidades que votaron en contra de la propuesta: Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña y Murcia. Pero hay otra, el País Vasco, que directamente no votó, y que hoy ha dado a conocer que, como Madrid, tampoco acatará el documento del Consejo Interterritorial de Salud.

En concreto, ha sido el presidente Urkullu el encargado de mostrar la postura de su Gobierno: "Es un desconcierto absoluto viviendo con las actitudes del Gobierno. No es la actitud de cogobernanza sin planteamientos previos. Decisiones unilaterales e imposición". Y sentencia: "Tenemos nuestras competencias, tenemos nuestra hoja de ruta".