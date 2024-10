La trama Koldo tenía información privilegiada de la Guardia Civil. Así lo revelan los audios a los que ha tenido acceso laSexta y que están incluidos en el informe de la UCO. Unos audios que demuestran la infiltración del ex asesor de Ábalos, Koldo García, y el comisionista Víctor De Aldama en la Guardia Civil. Los miembros de la trama tenían datos de primera mano gracias al comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

En uno de los audios De Aldama le pregunta directamente sobre si hay algo contra un "amigo". "Hay uno que me dice que hay algo... eh... de tus amigos, de los azules. ¿Tú conoces a una unidad que se llama UDEF?". "La UDEF es policía nacional, pero yo eso no...", le dice Villalba. "Por eso digo, por eso digo, de los azules", insiste De Aldama. "Ahí nosotros no conocemos ni tenemos vínculos con ellos ni nada. No sé absolutamente nada, ¿de acuerdo?", le explica el comandante de la Guardia Civil.

Pero De Aldama no se queda tranquilo. "Me dicen que hay algo sobre 'el amigo', que tú sabes quién es 'el amigo' y a la vez como yo estoy mucho tomando cafés con 'el amigo', pues a la vez que podría haber algo".

"Pues no tengo, no tengo ni idea. Es más, llevo semanas desconectado, o sea que... no lo sé, no sé absolutamente nada de lo que me cuentas", sentencia Villalba.

Una conversación grabada por Villalba tras la que, al colgar De Aldama, se escucha al comandante registrarla: "Bueno, finalizada la llamada con Víctor Gonzalo de Aldama y bueno, ahí vemos lo que ha comentado".

Conversaciones que con la detención de una veintena de personas de la trama Koldo generaron incertidumbre en Rubén Villalba y en varios agentes. En otro audio, habla con un compañero para intentar confirmar que nada le salpica en la investigación. Y así transcurre la conversación.

Rubén: "¿Pero en un principio no hay nada, no jefe? En un principio...".

Agente 1: "Que no, que no, de verdad Rubén. Que no, que no".

Rubén: "La verdad, pero bueno yo ando jodido, ando jodido porque..."

Agente 1: "Que no, que no hay nada. O sea lo que si es cierto es, lo que sí lo hicimos mal, y eso te lo recrimine en su momento, es haber cortado totalmente, de una forma tan drástica".

Rubén: "Yo eso lo reconozco, pero jefe la verdad que entré en psicosis, es más yo entré, es más sobre todo porque yo me veía con el nacimiento de otro niño y dije hostia macho, me voy a la cárcel, no sé... porque eso sí, claro jefe yo se lo reconozco abiertamente, más ahí si tal".

Agente 1: "Yo sé que es cierto que, hostia, cuando nos... cuando llega la noticia de tal, de no sé qué, que hablo, que te llamo por teléfono y tal, joder hostia nos quedamos acojonados, hostia, hostia, hostia..."

Rubén: "Yo ahí ya mala..."

Agente 1: "Que parece vienen a... que tienen algo, tal no sé qué".

Audios que muestran el nerviosismo del este alto mando de la Guardia Civil. El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba recibía un 'sueldo' de la 'trama Koldo' para garantizar la seguridad de sus miembros en caso de que les "pillaran". Así lo señala el informe de la UCO. Los investigadores concluyen que este alto cargo se encargaría de facilitar "líneas de comunicaciones seguras" para los miembros de la presunta organización criminal, así como "la adopción de medidas de seguridad".

Villalba habría recibido hasta 88.119 euros, por parte tanto del empresario Víctor Aldama, así como del asesor de Ábalos, Koldo García. Todo a cambio de garantizar la seguridad de los miembros de este grupo en el caso de que fueran "pillados".

La relación entre el que fuera presidente del Zamora C.F. y Villalba comienza en el año 2019 a través de la mediación de Koldo que ya mantenía una relación con el agente investigado.

La UCO confirma que fueron hasta cuatro los agentes que "de manera directa o indirecta" facilitaron la llegada de las cantidades pagadas por Aldama a las cuentas familiares de Villalba.

El comandante de la Guardia Civil fue detenido unos días después que Koldo y Aldama cuando se disponía a salir del país.