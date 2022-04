De forma unánime, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los argumentos de la defensa del PP por la trama Gürtel, condenando de nuevo a la formación como partícipe a título lucrativo de la trama y obligándole a pagar 204.198,64 euros, según el escrito al que ha tenido acceso laSexta.

Se trata de la tercera condena para el PP alrededor de esta trama, habiendo sido ya condenado por lucrarse de la misma, así como del uso de su caja B. El tribunal esfrime que existe un "acervo probatorio sólido" de que el PP obtuvo un "beneficio evidente" con la trama, "tanto para las campañas autonómicas y municipales de 2003 y 2007 como fuera de ellas", logrado a través de comisiones abonadas por empresas, por otras mordidas con cargo a "administraciones públicas" o bien en negro desde la caja B de Francisco Correa.

Precisamente a Correa, como "autor responsable o inductor o cooperador necesario" de la trama, se le condena a cinco delitos continuados de cohecho, seis delitos de prevaricación -cuatro de ellos continuados-, seis delitos de fraude a las administraciones públicas, cuatro delitos continuados de falsedad documental en documento mercantil, un delito de tráfico de influencias, un delito contra la Hacienda Pública, dos delitos de blanqueo y un delito continuado de malversación de caudales públicos.

En total hay condenas a 23 personas por distintos delitos, con el abono de la responsabilidad civil a José Luis Ulibarre, Jacobo Gordon, Correa, Pablo Crespo y Tomás Martín Morales, entre otros.

"Todo lo cual, constituye un acervo probatorio sólido que permite concluir que efectivamente, los miembros de la trama destinaban parte de las comisiones percibidas directamente o través de aquellas que engrosaron su 'Caja B' al pago de compras, actos y eventos en favor del partido popular, más allá de las declaraciones de los acusados y testigos", recoge el fallo.

También se recoge que Correa "desde aproximadamente 1999 y hasta el 2009", "lideró un entramado societario y personal con la finalidad de enriquecerse a sí mismo y a quienes formaban parte de la trama, además de procurar financiación irregular al Partido Popular a través de fondos ilícitos provenientes de las conductas delictivas".

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla, "puso su cargo a disposición del Grupo Correa en Boadilla del Monte a cambio de ser remunerado por ello". En su caso, ha sido condenado a 36 años y 11 meses de prisión por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo, malversación de caudales públicos.

"Siguiendo esta doctrina y comprobada la perpetración de un delito y que parte de lo conseguido por este medio se destinó a abonar gastos, eventos y actos del partido popular, encargados no por los componentes del 'grupo municipal', sino por los responsables del partido en Boadilla del Monte, González Panero y Martín Morales, quienes los abonaban con el dinero procedente del Grupo Correa con quien se habían concertado con dicha finalidad, así como que estos actos no se pagaron por fondos procedentes del Partido, como ha confirmado su Auditor, no puede más que concluirse que realizados estos por su propia naturaleza y finalidad que redundaron en su beneficio, debe condenarse a la restitución del importe referido", agregan.