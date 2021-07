La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, imputada por seis delitos de corrupción en el caso Púnica, niega "absolutamente" la financiación ilegal del Partido Popular (PP) de Madrid y culpa de su situación judicial a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una entrevista que forma parte del libro 'No lo sé, no recuerdo, no me consta', del periodista de laSexta Alfonso Pérez Medina, que está en librerías y grandes superficies desde este miércoles. "Los sumarios no son nada, aquí lo importante es cuando el juez abra el juicio oral y haga los autos de procesamiento", afirma Aguirre.

En la entrevista, concedida el pasado mes de abril, la exdirigente del PP rebate los detalles contenidos en el sumario que instruye la Audiencia Nacional entre constantes interrupciones a las preguntas que no le gustan y rechaza que la Administración autonómica desviara un 1% de la construcción de grandes obras públicas, como los hospitales, a la financiación del PP madrileño, como sostienen los autos de los jueces Manuel García-Castellón y Eloy Velasco. Asegura, en cambio, que ese presupuesto, dedicado a la publicitación de las obras, era "una exigencia de la Unión Europea".

"En todos, en todos los contratos de obras públicas, en todos —las obras públicas que hizo Zapatero, las que hizo el Gobierno de Aznar, las que hizo el Gobierno de Felipe González, el Metro de Bilbao—, en todos, se pone una cláusula para anunciar las obras, para decir las indicaciones cuando son carreteras, por dónde hay que ir, para anunciar las inauguraciones de nuevos transportes, y en el caso de los hospitales, para explicar a las enfermeras y a los médicos que iban que tienen que cambiar", argumenta.

También acusa al periodista de no haberse leído los sumarios judiciales. "Si te leyeras, si hicieras el favor de leerte el escrito que dirigió al juzgado el consejero Manuel Lamela, te podrías dar cuenta de que eso no es así… Es imposible que te los hayas leído. Si tú crees que el 1% es un indicio de corrupción, pues es que no te has leído nada...", espeta.

Culpa a la Guardia Civil

Tras apuntar que la presunción de inocencia es "la base de la justicia penal", Esperanza Aguirre atribuye a los investigadores de la UCO su imputación por cohecho, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral. "Lo dice la UCO, ¿eh? Y luego lo transcriben las fiscalas y lo copia el juez", subraya. Cuando Pérez Medina le recuerda que el sistema de enjuiciamiento criminal funciona así en España, la expresidenta responde: "¡Oye, oye, oye! Se ha puesto de manifiesto en la instrucción que eso no es así".

Arpa Editores, que ha publicado el libro, destaca que 'No lo sé, no recuerdo, no me consta' recoge veinte años de investigación en decenas de sumarios judiciales en los que el autor construye una impresionante panorámica de conjunto de la corrupción en España.

Además del testimonio de Esperanza Aguirre, se incluyen, entre otras, declaraciones inéditas del juez Manuel García Castellón, que investiga la trama del comisario Villarejo o los casos Púnica y Lezo, y entrevistas a jueces, fiscales, responsables políticos y condenados por corrupción. Así, el juez Baltasar Garzón realiza un análisis sobre el caso Gürtel, que comenzó a instruir antes de que derivara en la investigación sobre la caja B del PP; el instructor del caso Nóos, José Castro, evalúa las posibilidades de que el rey emérito sea juzgado; o el fiscal jefe Anticorrucpión, Alejandro Luzón, describe cómo funcionan las redes delincuenciales políticas.

El título del libro hace alusión a las célebres expresiones que la infanta Cristina de Borbón pronunció en febrero de 2014, al ser interrogada en el marco del caso Nóos, y que ofrecen muchos imputados por corrupción cuando tienen que rendir cuentas ante los tribunales.

'No lo sé, no recuerdo, no me consta' está a la venta desde este miércoles, 7 de julio, en librerías y grandes superficies.