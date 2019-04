Así atacaba Ángel Garrido a Ciudadanos: "Apostar por ellos es no saber ni siquiera por qué se apuesta"

Hace solo dos semanas coincidía Garrido con Casado en el arranque de campaña. Es el último acto del PP en el que le hemos visto, antes de un movimiento que ha sorprendido mucho en el partido: "¿Cómo una persona que estuvo el lunes en la sede firmando su acepto para ir en una candidatura, que fue a la apertura de campaña diciendo que Pablo Casado era un valor seguro... hoy se hace una foto con Ciudadanos para irse del partido?", se preguntaba el secretaro general del Partido Popular, Teodoro García Egea.

Tan inesperado el fichaje que, según fuentes del PP, se han enterado por laSexta: "Le he llamado un par de veces esta mañana cuando he recibido la noticia, pero no he obtenido respuesta", explicaba Egea.

Garrido y Ciudadanos han sido socios de gobierno durante esta legislatura; en junio 2018 aseguraba que había "un rollito excelente", pero esto no ha impedido que también se critiquen duramente: "Estamos hasta el gorro de sus propuestas absolutamente demagógicas, señor Aguado", exclamó al diputado de la Asamblea de Madrid a comienzos de 2019.

Así definía Garrido al partido por el que ahora se presenta: "Yo creo que hoy por hoy los españoles saben que apostar por Ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera por qué se apuesta, porque puede ocurrir cualquier cosa".

Y Aguado lanzaba dardos contra Garrido por su gestión: "Garrido ha sido incapaz de asumir la responsabilidad autonómica", aseguraba. Ahora, Ángel Garrido dice que Ciudadanos representa los valores en los que siempre ha creído.