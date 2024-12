Así asfixia Ayuso a las universidades públicas: el poco presupuesto lastra las condiciones de los trabajadores

En la facultad de Ciencias de la Información de la Complutense las paredes necesitan pintura, pero como aún no han podido repararlo, una lona ocupa toda la pared.

La falta de mantenimiento es una de las consecuencias claras de la infrafinanciación que aseguran los rectores que llevan soportando 15 años con una inversión congelada en 7 millones y medio. El vicedecano de Comunicación, Cristóbal Fernández, denuncia que se necesitan "inversiones" para poder reparar estas cosas.

Por su parte, el decano de Ciencias de la Información, Jorge Clemente, pide "que se cubran necesidades básicas y los servicios básicos para poder estar en las clases". "Ha habido años que por averías hemos estado a 13 grados", ha añadido.

Las transferencias de la Comunidad a estas universidades se han incrementado solo un 5% desde 2009 mientras que el coste de la vida ha aumentado un 35%, lo que inevitablemente también lastra las condiciones de los trabajadores.

El portavoz CSIF Madrid, Paula Coello, denuncia "el irrisorio incremento del presupuesto de 2025 de la Comunidad de Madrid". Esta desproporción inevitablemente también está lastrando las condiciones de los trabajadores.

El decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense, Antonio Bru, explica que "las plantillas se están volviendo mucho más raquíticas". "Tanto las plantillas académicas de profesores como las plantillas de personal de administración de servicio. Hay un envejecimiento natural que no podemos ir cubriendo y no podemos aumentar el numero de efectivos", insiste el decano. A esto, además, hay que sumar la temporalidad en los contratos que aseguran es casi del 50%.

Ayuso maniobra para recibir los 169 millones para la universidad pública

El Gobierno madrileño ha anunciado que finalmente van a suscribir el programa María Goyri por el que el Gobierno central financiaría la contratación de unos 650 profesores para la universidad pública a cambio de que la Comunidad haga lo propio con otros 435. Sin embargo, los de Ayuso anuncian que están "trabajando en una propuesta alternativa del acuerdo, que enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que pueda ser rubricado por todas las partes lo antes posible". Una propuesta que para los populares estaría "adaptada a la realidad de Madrid".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, no se fía de esa hipotética rectificación. Es más, fuentes del ministerio confirman a laSexta que no se está negociando nada, que no les ha llegado ninguna propuesta y que ni siquiera les han respondido al convenio que se envió hace ya dos meses al gobierno regional para que Ayuso firmara. "Es una excusa con la que Ayuso quiere quitarse la presión", añaden. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Morant ha sido contundente. "Parece que dice que da marcha atrás. No sé si alegrarme por el titular o pensar que de nuevo estamos ante una nueva excusa para no firmar", señala la ministra.

.