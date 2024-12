Ayuso maniobra para recibir los 169 millones para la universidad pública y el Gobierno responde: "Que no maree"

La presidenta de la Comunidad de Madrid da marcha atrás pero con condiciones. El Gobierno madrileño ha anunciado que finalmente van a suscribir el programa María Goyri por el que el Gobierno central financiaría la contratación de unos 650 profesores para la universidad pública a cambio de que la Comunidad haga lo propio con otros 435. Sin embargo, los de Ayuso anuncian que están "trabajando en una propuesta alternativa del acuerdo, que enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que pueda ser rubricado por todas las partes lo antes posible". Una propuesta que para los populares estaría "adaptada a la realidad de Madrid".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, no se fía de esa hipotética rectificación. Es más, fuentes del ministerio confirman a laSexta que no se está negociando nada, que no les ha llegado ninguna propuesta y que ni siquiera les han respondido al convenio que se envió hace ya dos meses al gobierno regional para que Ayuso firmara. "Es una excusa con la que Ayuso quiere quitarse la presión", añaden. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Morant ha sido contundente. "Parece que dice que da marcha atrás. No sé si alegrarme por el titular o pensar que de nuevo estamos ante una nueva excusa para no firmar", señala la ministra.

Si finalmente Madrid se adhiere, lo habrán hecho todos los gobiernos autonómicos. Para la Comunidad de Madrid supone casi 170 millones del Estado para contratar para unos 650 profesores. Ayuso tendría que comprometerse a contratar otros 400 profesores más. Ella lleva semanas sacando pecho de inversión. "Superamos los 1.100 millones de euros en inversiones y les reto a que vean la financiación de las demás CCAA", asegura Ayuso. Pero la ministra Morant insiste en la necesidad de apoyar al máximo la universidad pública madrileña. "Con esta tendencia en la Comunidad de Madrid están abocadas a la desaparición", advierte Morant.

Está por ver en qué términos la Comunidad de Madrid acepta el acuerdo. Según detallan los de Ayuso, el texto propuesto por el Ministerio "impone" contratar con este programa a una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor, que "según los propios rectores madrileños no soluciona sus problemas de plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar". También creen que ese convenio puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que "se obligaría a priorizar" la estabilización de esta figura por delante de otras categorías como las de Profesor Titular de Universidad, Profesor Permanente Laboral o cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario.

También critican que "la propia redacción del convenio incluye numerosas referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico", como las alusiones a la "oportunidad histórica" que ofrece la LOSU para estabilizar las plantillas, "precisamente cuando es esta ley la que perjudicará la calidad y excelencia de las universidades y la igualdad de oportunidades de los alumnos".

Por todo ello, explica, el Gobierno regional está trabajando en una propuesta alternativa del acuerdo, que enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que pueda ser rubricado por todas las partes lo antes posible.