Ascensión Mendieta, feliz tras encontrar los restos de su padre: "Siento mucha alegría, me voy a la cama tranquila"

SU PADRE FUE UNA VÍCTIMA DEL FRANQUISMO

laSexta ha recogido la reacción de Ascensión Mendieta tras la confirmación del juzgado de Guadalajara de que, tras décadas de búsqueda y lucha, han hallado los restos de su padre, represaliado por el franquismo en 1937. "Siento mucha alegría después de tanto tiempo. Al resto de víctimas les diría que luchen para que sus maridos o sus hijos salgan adelante. Me voy a ir a la cama muy tranquila, porque no dormía pensando si saldría o no", ha señalado.