Inés Arrimadas, ha declarado que Ciudadanos es "el único partido que crece" y que esperan "abrir las ventanas" de la Junta de Andalucía.

"Llevo 36 años esperando un cambio en Andalucía", ha dicho la líder de Ciudadanos en Cataluña, que ha asegurado que, en cualquier caso, "el resultado va a ser bueno" para su partido.

Albert Rivera anuncia que Marín va a presentar su candidatura para gobernar la Junta de Andalucía: "Vamos a echar al PSOE"

"Ahora entiendo por qué algunos no querían que Ciudadanos no hiciera campaña y nos decían que nos fuéramos a nuestra tierra, como si Andalucía no lo fuese", ha declarado Albert Rivera en una comparecencia ante militantes y simpatizantes de su partido tras conseguir el partido 21 escaños en el Parlamento andaluz.

Juan Marín: "A los que han llenado sus vitrinas de derrotas se les acabó el chollo"

Juan Marín ha sido recibido al grito de 'Presidente' tras subir Ciudadanos 12 escaños en Andalucía. El candidato a la presidencia de la Junta ha calificado el 2D como un "día histórico" y ha asegurado que un cambio político "solo puede liderarlo un partido que crece y en el que los andaluces han depositado su ilusión y su esperanza".