ASEGURA QUE LOS ANDALUCES "HAN DADO LA ESPALDA" A SÁNCHEZ

"Ahora entiendo por qué algunos no querían que Ciudadanos no hiciera campaña y nos decían que nos fuéramos a nuestra tierra, como si Andalucía no lo fuese", ha declarado Albert Rivera en una comparecencia ante militantes y simpatizantes de su partido tras conseguir el partido 21 escaños en el Parlamento andaluz.