El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado este lunes que no será el candidato a lehendakari de la formación abertzale en las próximas elecciones autonómicas, aunque sí ha dicho que se postulará para liderar de nuevo la formación soberanista en el próximo Congreso. Así lo ha confirmado en una rueda de prensa: "Os informo de que no me voy a postular para la candidatura de lehendakari en las provincias".

El dirigente político vasco ha reflexionado durante su intervención sobre esta decisión: "Fue adoptada hace tiempo; reflexionada, tomada con tranquilidad. Los que me conocéis sabéis que con mis muchos fallos, pero también con mis virtudes, siempre he mantenido algún tipo de norte en términos políticos y personales a la hora de tomar decisiones. Esta brújula siempre ha sido clara: este pueblo y sus intereses por encima de las razones personales. Y esa debería ser la brújula de todos".

"Mi sitio no está en el Parlamento de los tres territorios", ha apuntado Otegi, quien ha comparecido tras reunirse la Mesa Política de la formación soberanista en la sede de EH Bildu en San Sebastián, en la que se ha abordado el tema de la candidatura para los próximos comicios. El anuncio del dirigente de la formación abertzale se produce en un momento de completo cambio en el escenario político vasco.

Fue hace tan solo unos días cuando el PNV dio un "volantazo" y anunció que Iñigo Urkullu no será su candidato a lehendakari en las próximas elecciones vascas. Una noticia que llegó tras declaraciones contundentes de Andoni Ortuzar en una entrevista, marcando el inicio de un proceso de renovación que busca desafiar la creciente influencia de Bildu en el País Vasco; también, para tener más peso en las negociaciones con el Gobierno de Sánchez.

En lugar de Urkullu, y para poner en marcha dicha estrategia, la dirección del PNV propuso a Imanol Pradales como candidato a lehendakari. En cualquier caso, el actual mandatario vasco ha asegurado este lunes que no ha decidido aún la fecha de celebración de las próximas elecciones vascas. En declaraciones a los medios en Bilbao, ha afirmado que no tiene en la cabeza un adelanto electoral y que quiere seguir en el día a día porque "queda mucho por hacer".

La legislatura vasca (y la gallega) acaba a principios de julio (las elecciones de 2020 se celebraron en verano tras aplazarse en primavera debido a la pandemia de covid-19) y en junio son los comicios europeos.