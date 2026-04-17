Armengol defiende que el informe de la UCO refleja que no ordenó contratar con ninguna empresa la compra de mascarillas

Los detalles La presidenta del Congreso asegura que nunca dio una orden política "para que se contratara a una empresa u otra". Mientras, el PP pone el foco en los mensajes con intercambió con Koldo.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha afirmado que el informe de la UCO confirma que nunca dio órdenes para contratar empresas en la compra de mascarillas en Baleares. Defiende que todo se hizo legalmente durante su gestión. Sin embargo, el PP critica su relación con Koldo García, señalando que Armengol mintió al Supremo sobre su conocimiento y conversaciones con él. Mensajes de Koldo muestran que contactó con Armengol, quien minimiza su importancia. Aunque Armengol asegura no haber discutido contratos con Koldo, sí pidió ayuda para encontrar proveedores de mascarillas, revelando una relación cercana en sus interacciones.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha señalado que el nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), deja claro que ella nunca dio la orden de contratar ni a Víctor de Aldama ni con ninguna otra empresa la compra de mascarillas para Baleares.

De esta forma, ha reiterado que está segura de que todo se hizo de manera legal durante su etapa al frente del Gobierno balear. "Nunca, ni yo ni nadie de mi equipo, dio una orden política para que se contratara una empresa u otra", ha asegurado.

Mientras, los populares exprimen el nuevo informe de la UCO para poner el foco en su relación con Koldo García. "Francina Armengol ha mentido al Supremo. Conocía a Koldo y mantuvo conversaciones con él", ha destacado la portavoz del PP en el Congreso Ester Muñoz.

En concreto, hace referencia a una serie de mensajes que empezó el propio Koldo. "Buenos días presidenta, ayer le llamé. Soy Koldo, estoy con José Luis Ábalos, me llama cuando pueda", se lee en uno de ellos.

Unos mensajes a los que Armengol trató de quitar peso en algunas de sus declaraciones. "Es imposible que lo recuerde. Fue hace cinco años", señaló en una de las ocasiones.

La presidenta del Congreso aseguraba no haber hablado con Koldo García ni con ninguna otra persona sobre los expedientes de compra con alguna empresa. Sin embargo, sí que parece que pidió ayuda para localizar proveedores.

"¿Sabes si alguien vende mascarillas infantiles?", le pregunto al exasesor de Ábalos en una de las ocasiones. Un contrato que se terminó cerrando 16 días antes de su licitación, aunque tal y como relató en su declaración leída en el Supremo, habitualmente terminaba redirigiendo a Koldo al jefe de compras balear.

Sin embargo, llama la atención las libertades que se tomaba Koldo con ella, llamándole "cariño" o diciéndole cosas como "pero, serás jodida".

Unas referencias de mucha confianza que muestran el trato que ambos mantenían, al menos por esas fechas.

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