Archivada la causa sobre un cartel del carnaval de un municipio catalán que animaba a "matar españoles"

El Juzgado de Solsona, Lleida, ha archivado la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias en relación al polémico cartel anunciador del carnaval de esta ciudad del año pasado, en el que aparecía el lema "ven a matar a españoles" y la imagen de una mujer empuñando una pistola, y que se difundió por internet.

El juez que ha decidido archivar la causa ha coincidido con la opinión de la Fiscalía de Lleida, que el pasado mes de diciembre solicitó el sobreseimiento de la causa "por no existir motivos suficientes para dirigir acusación contra ninguna persona y por no quedar debidamente acreditado el delito que dio lugar a la denuncia".

Para el Ministerio Público no había ningún indicio de que en este asunto participaran ni el Ayuntamiento de Solsona ni ningún organismo público. La Fiscalía argumentó asimismo que la imagen del cartel no es real, ya que no tiene un soporte físico, sino que fue un fotomontaje hecho a partir del cartel original del documental, "Guerrilla Girl", realizado en 2005.

Tras analizar la información de aquellos días en las redes sociales, se comprobó que el cartel había sido realizado tras la celebración del carnaval por un particular, un vecino de Sitges que confesó ser su autor, aunque solo parcialmente, y fue llamado a declarar como testigo por este caso.

El cartel fue difundido por Whatsapp a partir del 20 o 21 de febrero. El Ayuntamiento de Solsona, que desde un primer momento negó que ni el Consistorio ni los organizadores de la fiesta tuvieran relación alguna con el cartel, ha anunciado que presentará un recurso de reforma contra el archivo de la causa para que se depuren responsabilidades en relación a la creación y difusión del cartel, ya que considera que pretendía dañar social y políticamente al Consistorio.