El PP apunta a Zapatero y va con todo contra Sánchez: "En él confluyen Gobierno, partido y corrupción"

¿Qué han dicho? Carmen Fúnez ha afirmado que "todo empieza y acaba" en el presidente y considera que las siglas "P.S." son las suyas. "Es el 'One", expone.

El Partido Popular (PP) centra su atención en José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, investigado por el caso Plus Ultra y joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros. Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP, sostiene que este caso refleja un patrón en el PSOE, donde corrupción, Gobierno y partido confluyen en Pedro Sánchez. Fúnez critica que, en otras circunstancias, Sánchez habría disuelto las Cortes y dimitido. El PP acusa a Zapatero de delitos como organización criminal y fraude fiscal. Mientras, el PSOE defiende la presunción de inocencia de Zapatero, instando a dejar actuar a la Justicia.

El PP tiene el foco puesto en José Luis Rodríguez Zapatero. Tiene su mirada apuntando directamente al expresidente del Gobierno. Sobre alguien que se sienta en el banquillo, en calidad de investigado, por el caso Plus Ultra y por esas joyas tasadas en más de 1,3 millones halladas en una caja fuerte en su despacho. Los 'populares', ante esto, han afirmado que su actitud "responde a un patrón en el PSOE".

Así lo ha dicho Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, que ha expuesto que en Pedro Sánchez "confluyen corrupción, Gobierno y partido como patrón de conducta".

Así lo ha dicho tras la carrera en solidaridad por los enfermos del ELA, donde insiste en que los casos judiciales que afectan a los socialistas "no son casos aislados": "Cerdán era cien por cien PSOE. Ábalos es sanchismo cien por cien. Y la mujer de Sánchez y su hermano, cien por cien. Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez".

Además, ha considerado que "con estas circunstancias, en cualquier otro país "el presidente del Gobierno habría disuelto las Cortes, convocado elecciones y habría dimitido".

"Al final, todo confluye en una misma persona. Partido, Gobierno y corrupción rodea al número 1, al 'One', que no es otro que P.S., que es Pedro Sánchez", ha afirmado.

Y ahora, Zapatero: "Se le está juzgando por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida, fraude fiscal y por contrabando".

Mientras, desde el PSOE apelan a la "presunción de inocencia" de Zapatero. "Tenemos que dejar trabajar a la Justicia. Estamos al inicio de un procedimiento", ha insistido Reyes Maroto.

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