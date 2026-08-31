El anuncio de Sánchez sobre la visita del rey a Ceuta no cae bien: no lleva 20 años de reinado y Moncloa aclara que criticaba al PP

Los detalles La última vez que la monarquía española viajó a la ciudad autónoma fue en noviembre de 2007. Lo hicieron Juan Carlos I y doña Sofía, generando un choque diplomático con Marruecos.

Son muchos los titulares que este lunes ha dejado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su vuelta de vacaciones. Uno de los más destacados ha sido que el rey visitará Ceuta, y con este Gobierno. En este sentido, ha dicho que Felipe VI lleva más de 20 años; sin embargo, son solo una docena los que lleva reinando. Lo ha dicho justo antes de preguntarse: "¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?".

La última vez que unos reyes de España pisaron Ceuta fue en noviembre de 2007. Era entonces cuando el emérito Juan Carlos I y doña Sofía ponían un compromiso con la ciudad de Ceuta y los ceutíes. De hecho, era la primera vez que hacían esta visita en calidad de monarcas.

Hasta entonces, el último en hacerlo fue Alfonso XIII, quien paseó y admiró desde el aire la ciudad. Si bien no hubo desfile militar para los reyes Juan Carlos y Sofía, sí hubo un pueblo volcado, así como un joven Juan Jesús Vivas que agradecía la visita.

Una presencia que el 'popular' pide ahora a Felipe VI. Entonces, se realizó una gira por los territorios extrapeninsulares, que al día siguiente les llevó hasta Melilla. Algo que ya en su día fue difícil de realizar.

Días antes, Marruecos llamaba a consultas al embajador español. El asunto terminó adquiriendo calidad de conflicto diplomático, pues el rey marroquí llegó a calificar la visita como lamentable y contraproducente.

El Ejecutivo de entonces, dirigido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, salió en defensa de la Casa Real. En concreto, defendió una actuación de alta importancia diplomática que nunca más se ha vuelto a replicar.

Moncloa sale a la aclarar

Ahora, fuentes de Moncloa han trasladado a laSexta que las palabras del presidente del Gobierno no eran una crítica a la Casa Real, sino al Partido Popular (PP). En concreto, dice que se estaba defendiendo tras ser acusado durante todo el verano de vetar el viaje del monarca a la ciudad autónoma.

De hecho, desde Moncloa instan a preguntar a los 'populares' por qué no se organizó una visita oficial durante la presidencia de Mariano Rajoy. En definitiva, acusan al PP de intentar polemizar con todo, y ahora le toca a la monarquía.

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