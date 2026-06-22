Antonio Maestre, sobre el portero del Sabadell: "Yo haría test de inteligencia a los futbolistas antes de ficharlos"

El periodista expone que el jugador debería pedir disculpas a la persona a la cual se ha insultado "única y exclusivamente".

El portero del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, ha dado lugar a una gran polémica después de celebrar el ascenso de su equipo a la LaLiga Hypermotion incitando a los aficionados que allí se encontraban a insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jugador dijo, desde el balcón del ayuntamiento de la localidad: "Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez...". El jugador ha pedido disculpas a la afición y a su equipo afirmando que "era una gracieta sin maldad" y que se dejó llevar por la euforia.

"Claro, cuando tú llamas hijo de puta a alguien, al que tienes que pedir disculpas es al que se lo has llamado", señala Antonio Maestre, "única y exclusivamente y, sobre todo, por encima de cualquier otra circunstancia".

El periodista sugiere que se debería hacer un test de inteligencia antes de fichar a jugadores, "porque hay que ser bastante limitado para que, en el momento más importante de tu club, consigas convertirte en protagonista haciendo que tu equipo pierda todo el protagonismo por ser tan limitado intelectualmente". "Habría que darle un gran premio a Fuoli", concluye, irónico.

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